El irónico comentario de Lali Espósito en La Voz Argentina antes de las elecciones que causó furor:" Voten bien"

La artista pop es una de las jurados más carismáticas del reality. La famosa no es ajena al contexto político y social y dejó un contundente mensaje.

Magdalena Rodríguez Castro

2 de septiembre de 2025,

La Voz Argentina 2025 la sigue rompiendo todos los días por la pantalla de Telefe. El reality de talento que busca la mejor voz del país tiene de conductor a Nico Occhiato y de jurados a Luck Ra, Miranda!, La Sole y a Lali Espósito que conquista al público con sus comentarios, humor y carisma.

Hace un tiempo que la artista pop decidió levantar la voz e involucrarse en causas sociales, no solo las letras de sus canciones son significativas y de lucha para ciertos grupos, sino que no duda en dejar algún mensaje de apoyo o de bandera para militancias y movilizaciones.

Cabe recordar, el polémico cruce que mantuvo Lali con el presidente Javier Milei por expresarse en contra en X, lo que llevó a que sufra ataques por parte del mandatario y sus militantes.

En el reality de talento, la artista sorprende a todos con sus ocurrencias divertidas, su emoción, consejo y apoyo a los participantes de su equipo, pero también llamó a la reflexión sobre las elecciones bonaerenses que serán este domingo 7 de septiembre.

El mensaje de Lali en La Voz Argentina 2025 con guiño a la política

En medio de una nueva etapa del reality, los participantes siguen compitiendo para llegar a la final. Es por eso que, Lali aprovecho para pedir a sus colegas por el voto y su frase se volvió viral en una semana clave para la política del país.

Voten bien. Voten bien, no quiero disgustos después”, le dijo la artista pop a sus compañeros del jurado. En el video viral se ve a los Miranda! reírse del comentario irónico de Lali.

Si bien el mensaje hacía referencia a los participantes que van a pasar a la siguiente etapa. El video se volvió viral por el contexto político de elecciones y la postura de la artista que la llevó a tener un enfrentamiento con el presidente.

