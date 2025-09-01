El gesto solidario de Luck Ra con un participante de La Voz Argentina que conmovió a todos

La Voz Argentina 2025 sigue conquistando al público cada noche por la pantalla de Telefe y con la conducción de Nico Occhiato. El reality de talento que busca la mejor voz del país está llegando a etapas decisivas y tiene de jurados a los expertos de Luck Ra, Lali Espósito, Miranda! y La Sole.

La Voz Argentina 2025

Cada nueva etapa es decisiva para los participantes que buscan ganar la competencia, pero además tener repercusiones en el mundo virtual. En la gala del domingo finalizó los playoffs, el cuarto nivel del reality, que ya pasó por las audiciones a ciegas, las batallas, y los knockouts.

En cada grupo quedan menos concursantes y uno de ellos será el gran ganador de esta temporada. Luck Ra es el jurado que debutó en esta temporada del programa de talentos y con su carisma y humor conquista al público cada noche. El cordobés tuvo un noble gesto con uno de los integrantes de su team que emocionó a todos.

Luck Ra en La Voz Argentina

El público eligió a sus favoritos para que pasen a la siguiente etapa Nicolás Behringer fue el primero en ser salvado del team Luck Ra.

Luck Ra sorprendió a un participante con un regalo en La Voz Argentina

“¿Puedo decir algo? Yo siento que lo mejor que te pudo haber pasado es que hayas entrado en votación, porque a partir de ahí mucha gente te empezó a valorar mucho más. Y también empezaste a subir muchos más videos. Yo te veía ahí“, le dijo Luck Ra al concursante.

“A mí también, cantando en el tren, en la calle”, agregó Nico Occhiato al comentario del jurado.

“Sí, veo que sos una persona que usa mucho el celular. Así que me nació de todo corazón regalarte un celu bien piola y bien facha para que puedas hacer tus videos ahí con más calidad, y la gente te vea con toda", expresó Luck Ra mientras le daba la caja a Nicolás de su grupo sorprendiendo a todos.

“Esto está pasando en vivo, eh. Nadie sabía lo que iba a suceder”, aclaró Nico Occhiato sobre la espontaneidad del cantante cordobés.

“Sé que te puede ayudar mucho en lo que vos hagas, te quiero, guacho”, comentó Luck Ra al darle el regalo a Nicolás.

El momento estuvo lleno de emoción y de festejo por parte del resto del jurado por el noble gesto del cordobés.