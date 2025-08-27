La Voz Argentina está en su cuarta, la de los Playoffs, y cada participante busca pasar al siguiente nivel y ganarse un lugar en la final del certamen de canto que es conducido por Nico Occhiato para Telefe. Cada noche el jurado atrapa al público con sus devoluciones, ocurrencias y humor.
En este nuevo nivel de la competencia se sumaron nuevos artistas para acompañar al jurado de excelencia, Joaquín Levinton con Lali Espósito, Tiago PZK con Miranda!, Juanes con La Sole y Pablo Tamagnini de La K’onga con Luck Ra.
No hay dudas que la gran protagonista de las noches es Lali Espósito con su humor y comentarios que se vuelven virales. En la gala del martes se vivió un desopilante momento entre la jurado con Luck Ra, su colega y compañero.
La imitación de Lali Espósito sobre Luck Ra que se volvió viral
La artista pop decidió vestirse totalmente de azul y copiarle el look al cantante cordobés. Lali apareció en la gala con una peluca azul y un conjunto de denim igual al de su colega.
Fiel a su humor, Lali hizo los mismos gestos y comentarios que Luck Ra y se volvió viral por sus ocurrencias. “Lo hice en honor a mi ‘Primo’. Esto es para vos”, comento la cantante cuando la presentaron. “Soy más parecida a la marioneta que trajo que a él”, agregó divertida la famosa.
Luego, fue el artista cordobés quien compartió fotos de su clon en redes sociales y se sumó al humor de Lali: “Con mi prima favorita en mi programa favorito. ¿Quién TEAM LURRA. Acá?“, escribió Luck Ra.
En las fotos Lali imita los gestos cotidianos del artista cordobés generando risas en todos. Luck Ra calificó a Lali como su “prima favorita” en alusión a la palabra que usa constantemente.
En una de las devoluciones, el artista cordobés intentó explicar su opinión, pero no se entendió. A la que Lali intervino con humor: “¿Qué te metes con su imaginación?“. Luego, aseguró que era la ”traductora oficial" del cuartetero.
“Es que te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”, señaló la ídola pop.