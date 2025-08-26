El tenso momento de Joaquín Levinton con Lali Espósito en La Voz Argentina: “Me molesta...”

La Voz Argentina regresó este año a la televisión argentina con la conducción de Nico Occhiato y todas las noches conquista al público con los participantes que buscan ganar el certamen de canto. Joaquín Levinton está de jurado invitado junto a Lali Espósito, y dejó un momento que se volvió viral por su declaración.

La Voz Argentina 2025

En esta nueva etapa de la competencia “Los playoffs” compiten todos los participantes de cada team, algunos pasan por decisión del coach, otros elige el público y los restantes quedan fuera de la competencia. A los equipos se sumaron Tiago PZK a Miranda!, Joaquín Levinton con Lali Espósito, Juanes con La Sole, y Pablo Tamagnini de La K’onga con Luck Ra.

Joaquin Levinton de Turf generó todo tipo de comentarios entre los televidentes por sus revelaciones que dan qué hablar. A pesar de su carisma y humor para estar frente a cámara, vivió un tenso momento en los ensayos.

Joaquín Levinton y Lali Espósito

El gesto de Joaquín Levinton en La Voz Argentina que se volvió viral

Lali Espósito le hizo una consulta personal al cantante: “¿Te molesta la gente que dice holis, besis, chiquis?“.

Ante esto, Joaquin Levinton fiel a su estilo sincero, comentó: “Un poquito sí”.

Ni bien el cantante terminó de revelar lo que le molesta de las personas, hizo su aparición Alan, el concursante del team Lali más popular entre el público.

Este ingresó al estudio y comentó: “Holis, holis”. Ante esto, Joaquín Levinton no pudo ocultar su incomodidad e hizo un gesto que no pasó desapercibido en redes sociales.

“Hola, Alan”, le respondió el cantante y saludó a Alan con un beso, pero mostrando una incomodidad en su cara.

Por otro lado, Lali los presentó sin problemas, ajena a la tensión que se vivía en el estudio. “Te presento a Joaquín Levinton”, le dijo la artista a su participante.

No obstante, Alan se mostró feliz de seguir en la competencia y de conocer a artistas importantes del país que le dan consejos para su carrera artística.