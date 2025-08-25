El mal momento que pasó Lali Espósito con una participante de La Voz Argentina: “No sé qué me pasó...”

La Voz Argentina 2025 sigue su curso y está en la cuarta etapa del reality de talentos que busca la mejor voz del país. El programa que sale al aire por Telefe tiene a Nico Occhiato de conductor y a Lali Espósito, Miranda!, Luck Ra y La Sole de jurados. Comenzaron los playoffs con nuevos cantantes invitados.

¡Escándalo en La Voz Argentina 2025! la grave acusación de un exparticipante tras quedar eliminado: “Manipularon...”

En esta nueva etapa los participantes de cada team cantan un tema cada uno y el coach debe elegir a cinco de ellos para salvarlos de la eliminación. Los seis restantes quedan a espera de los votos de los televidentes, quienes podrán elegir sus competidores favoritos. De los seis, solo continuarán tres, los tres restantes serán eliminados.

Al igual que las etapas anteriores, se suman artista a cada team, Joaquín Levinton con Lali Espósito, Juanes con La Sole, Tiago PZK con Miranda!, y Pablo Tamagnini de La K’onga con Luck Ra.

La Voz Argentina 2025

En la primera gala de los playoffs, una participante del team Lali vivió un momento de nervios que le jugaron una mala pasada en el escenario y por lo que su coach tuvo que salir al rescate.

La participante de La Voz Argentina 2025 que sufrió un ataque de nervios en su presentación

Iara Lombardi estaba cantando “Vuélveme a querer” de Cristián Castro cuando, en un momento, se muestra incómoda y baja el micrófono. Automáticamente, Lali desde su silla empezó a alentarla para que siga con su performance.

“¡Vamos, Iara! ¡Vamos, reina!”, le gritó Lali para darle aliento. Luego, cuando terminó de cantar, la cantante pop se acercó a abrazarla y le dijo: “¡Arriba, che, qué hermosa!”.

Cuando pudo hablar por toda la situación, Iara le explicó a Nico Occhiato: “Hasta acá de los nervios. No sé qué me pasó, fue como en el medio, y...“, dando a entender que las emociones le jugaron en contra.

Participante de La Voz Argentina 2025

Asimismo, cuando tocó el turno de la devolución de La Sole, la artista le dio unas palabras de aliento a la participante: “Sentí que no estabas conforme con lo que estabas haciendo y te estabas castigando, pero en vivo y en directo. Te quiero decir que sos muy exigente, demasiado, no te castigues porque venía sonando bárbaro. Además, hiciste cosas tan difíciles en la canción, que no sé por qué. Si no hubieses bajado nunca el micrófono te juro que ninguno de nosotros reparábamos en nada”.