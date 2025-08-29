El sensual baile de Lali Espósito con Nico Occhiato en La Voz Argentina que hizo estallar las redes

Durante la temporada en curso de “La Voz Argentina”, Lali Espósito se convirtió en uno de los personajes principales. La cantante forma parte del jurado, pero brilla diferente debido a los icónicos momentos que protagoniza frente a la pantalla chica.

Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando Lali Espósito se robó la atención de todos los televidentes al protagonizar una escena inesperada junto con el conductor de “La Voz Argentina”, Nico Occhiato.

La Voz Argentina 2025

Cómo fue el sorpresivo baile de Lali Espósito y Nico Occhiato en “La Voz Argentina”

El momento mencionado se dio cuando Milena Salamanca, quien forma parte del team de Soledad Pastorutti, interpretó “Llorando se fue”, una canción que es conocida como la lambada de los años 90. Tras dicha interpretación, Nico Occhiato subió al escenario y expresó: "Esta es la famosa Lambada”.

Lejos de ignorar el comentario de su compañero, Lali Espósito rápidamente preguntó: “¿Sabés bailar?”. Y, después, el presentador de “La Voz Argentina” le respondió que no sabía bailar dicho estilo de música.

Como es de suponer, gran parte de la audiencia se sorprendió por la confesión de Nico, esto debido a la relación que él actualmente sostiene con Flor Jazmín Peña, una de las bailarinas más queridas de la Argentina. Ahora bien, después de semejante confesión, Lali Espósito se paró del lugar en el que estaba y procedió a enseñarle a su compañero cómo se baila la lambada.

“Escuchame, metés la pierna acá. Hacés un, dos, abajo. Un, dos, abajo”, le explicaba Lali Espósito a Nico Occhiato mientras este intentaba seguir el ritmo. Pese a la explicación de la cantante, el conductor de Telefe parecía tener dos pies izquierdos y fue justo ese hecho el que hizo que ambos crearan un icónico momento frente a la pantalla chica.

Minutos más tarde, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar debido a que, el famoso momento entre Lali Espósito y Nico Occhiato, se hizo viral.

Así reaccionaron los cibernautas al baile de Nico Occhiato y Lali Espósito.

En su gran mayoría, los cibernautas aplaudieron el estilo de baile de Lali Espósito y prefirieron no opinar sobre la falta de práctica de Nico, quien transitó los hechos con mucho humor.