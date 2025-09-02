El 2025 está siendo un gran año para Lali Espósito. Recientemente, la cantante argentina se convirtió más convocante del país y volvió a hacer historia al agotar su cuarto Estadio Vélez Sarsfield, en la gira presentación del álbum No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama.

Mientras tanto, Lali volvió a ser noticia por su enfrentamiento con Javier Milei. Recientemente, la cantante se volvió viral al tirarle una sutil pero picante indirecta al presidente con quien, desde hace tiempo, mantiene un fuerte cruce ideológico.

Lali Espósito encendió la polémica contra Javier Milei.

La picante indirecta de Lali Espósito contra Javier Milei

No es ninguna novedad que Lali Espósito es una de las figuras del ambiente artístico que no se guarda nada y ha expresado su descontento con el gobierno de Javier Milei. Ahora, la cantante pop volvió a disparar un filoso dardo y demostró una vez más que decide tomarse con gracia la ola de hate recibida tras dar su opinión política.

En las redes sociales, especialmente en X (antes Twitter) se viralizó un fragmento de una entrevista de la cantante en la cual soltó una picante indirecta contra el líder de La Libertad Avanza.

En medio de una nota para Billboard, Lali fue consultada si alguna vez había atendido un demonio en su vida, y su respuesta fue clara, directa y sin titubeo alguno. “Sí, sí, claro. No sabés cómo me llama el loco. Pesado”, disparó entre risas. Pero su comentario no quedó ahí. Segundos más tarde, la actriz y cantante remata: “Me dijo Lali Depósito”.

Vale recordar que Javier Milei, ya en su rol como Presidente de la Nación, utilizó aquel despectivo seudónimo en varias ocasiones para atacar a la cantante. Por lo que esta broma de la artista fue destacada y celebrada por sus fans como una forma de respuesta, con humor, ante la ola de críticas recibidas por parte de los seguidores del líder del partido libertario.