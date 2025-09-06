Total black y escote: Tini Stoessel desató pasiones con una producción de fotos mega hot

Tini Stoessel jamás pasa desapercibida. Es una de las cantantes más importantes de la escena musical argentina y mundial. Su talento no conoce de fronteras y cada canción nueva que presenta causa sensación.
La artista se encuentra en un gran momento personal y profesional. Eso se ve reflejado en cada una de las publicaciones que realiza en Instagram. Allí sorprende con outfits cargados de sensualidad y muy jugados. En donde expresa su plenitud.
En Instagram tiene millones de seguidores que día a día esperan una nueva publicación de su arista favorita. Tini Stoessel tiene un estilo único y le pone su sello a cada look que elige para vestir. Elegante y sensual, cautiva al público con su impronta fuera de serie.
Tini Stoessel compartió una producción fotográfica que realizó para una revista. Allí la podemos observar posando con un top total black infartante. Ajustado al cuerpo y la parte superior, con un mega escote super hot. Sus fans alucinaron y los likes no se hicieron esperar.
Complementó el look con un peinado muy sensual. Para el maquillaje optó por un delineado negro bien marcado. Para los labios eligió un labial en tono rojo oscuro con toques de brillo.
La cantante compartió una publicación que dejó sin palabras a sus seguidores. La artista vive un gran presente y sus fans alucinan con cada momento que comparte. Sin lugar a dudas, es la figura artística con más likes.
