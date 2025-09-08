Lali Espósito vuelve a hacer historia. La cantante argentina se convierte en la única artista en realizar cinco Vélez en un año, sumando un total de 200.000 espectadores. La estrella pop vive un momento único en su carrera y marca un nuevo récord en la música argentina. Todos los detalles sobre la venta de entradas para esta nueva función.

Durante dos noches consecutivas, Lali Espósito hizo vibrar el barrio de Liniers con su repertorio cargado de hits. Como si fuera poco, sorprendió a sus fans con el estreno de “Payaso”, su nuevo sencillo, y el gran anuncio de su quinto show en Vélez donde cerrará este gran año.

Lali, otra vez shockeante en Vélez. (Gentileza @marianlandet)

Uno de los puntos más altos del show fue el esperado estreno en vivo de “Payaso”, una canción que sus seguidores venían anticipando desde hace casi un año a través de las pistas y guiños que Lali dejó en redes: desde la taza en el videoclip de “Fanático” y su aparición en los Premios Gardel, hasta remeras con frases de la letra y tuits en clave que mantenían viva la intriga.

Esa complicidad encontró su clímax en Vélez, cuando miles de fanáticos ovacionaron la primera interpretación de un tema irreverente, rockero y directo, que confirma la capacidad de Lali para reinventarse en cada paso de su carrera.

Lali presentó "No vayas a atender cuando el demonio llama" en Córdoba (Cortesía En vivo producciones)

El lanzamiento oficial en plataformas digitales se concretó a la medianoche del sábado, tras el show, generando una ola de reacciones inmediatas y consolidando a “Payaso” como el último single de No vayas a atender cuando el demonio llama, cerrando conceptualmente un ciclo artístico iniciado en septiembre de 2024 con el “Fanático”.

Lali anunció su quinto show en Vélez para diciembre 2025

Pero esa no fue la única sorpresa de la noche. Lali volvió a copar el Estadio Vélez, con dos fechas agotadas, que se suman a las dos realizadas en el mes de mayo, y sorprendiendo a sus fanáticos con el anuncio de un quinto show agendado para el 16 de diciembre.

De esta manera, la cantante se consolida como la primera artista en hacer cinco fechas en este emblemático recinto en un mismo año.

Lali cierra el año con un quinto show en Vélez: precios de entradas y dónde comprarlas

La venta de entradas para el show de Lali el 16 de diciembre en Vélez estará dividida en etapas y se podrán conseguir a través de la web enigmatickets.com.

PREVENTA EXCLUSIVA BANCO GALICIA DISPONIBLE DESDE EL MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 15HS

Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tarjetas Banco Galicia Visa

VENTA GENERAL DESDE EL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE A LAS 15HS

Con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Banco Galicia Visa

Los precios aún no han sido confirmados de manera oficial, pero se estima que estén alrededor de $75.000, ya que ese fue el valor de las entradas más caras para los anteriores shows de Lali en Vélez.