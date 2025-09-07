Vía Urbano / Concierto

Dónde ver gratis el show de Lali Espósito en Vélez: cómo acceder a la transmisión en vivo

Este 7 de septiembre, la cantante se presenta en el estadio de Vélez Sarsfield y el show se podrá ver en vivo y de manera gratuita.

Macarena Liguori
Macarena Liguori

7 de septiembre de 2025,

Lali Espósito vuelve a hacer historia en Vélez. La cantante argentina se presentará nuevamente en el Estadio José Amalfitani con su nuevo e imponente show. Pero no solo quienes ya tengan sus entradas podrán disfrutar de su música. Además, el concierto se transmitirá en vivo a través de una reconocida plataforma de streaming.

Tras agotar tres estadios, la artista confirmó una nueva fecha en Vélez con el Lali Tour 2025. De esta manera, vuelve a marcar un récord personal histórico con su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama.

Si bien la gira incluye varias ciudades de toda la Argentina, el show de Lali en Vélez de este 7 de septiembre se podrá ver en vivo de manera online. ¿De qué manera? A través de Flow, el servicio de TV en vivo y streaming de Telecom Argentina.

Cómo ver el show de Lali en Vélez

Tal como se anunció, la compañía que le compite a otras grandes plataformas de streaming transmitirá el 7 de septiembre, en vivo para Argentina, Uruguay y Paraguay, el show de Lali desde el estadio Vélez Sarsfield.

Los clientes de Flow podrán ver el show en vivo a través del canal 605 en Argentina, canal 119 en Uruguay y canal 25 en Paraguay.

Así como también se podrá ver desde la aplicación y en la computadora, a través de la página web de Flow. Solo es necesario tener un usuario registrado para poder acceder a este beneficio exclusivo para clientes de manera gratuita.

El éxito de Lali con su nuevo tour

Luego de convocar a más de 90.000 personas con un show de nivel internacional, Lali regresa a Vélez con su nuevo álbum No vayas a atender cuando el demonio llama. La reina del pop argentina anunció su cuarta fecha. El encuentro con sus fans será este 7 de septiembre en el estadio de Liniers.

Flow continúa realizando las transmisiones de los shows más populares a nivel nacional e internacional, mediante una propuesta de streaming de alta calidad y contenidos exclusivos producidos junto a los artistas, periodistas y melómanos referentes de la industria.

De esta manera, los fanáticos pueden encontrar en la plataforma a sus bandas favoritas y disfrutarlas en cualquier momento y lugar, desde el dispositivo de su preferencia.

