¿Indirecta para Karina Milei? El polémico gesto de Lali Espósito en su show en Vélez que se volvió viral

Lali Espósito está pasado por su mejor momento personal y laboral. La artista está en pareja con Pedro Rosemblat y se encuentra con una exitosa gira de su álbum No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama con el que tiene pactado este fin de semana el tercer y cuarto estadio Vélez.

La reina del pop es una de las artistas más convocantes del país que a donde va hace historia. La famosa no solo tiene un talento para el canto, baile y actuación, sino que es espontánea y tiene un humor particular para decir las cosas.

No es la primera vez que la artista no se guarda nada y dice lo que piensa con respecto a temáticas sociales, políticas o de derechos humanos. Cabe recordar que el año pasado se enfrentó al propio presidente cuando él la llamó Lali Depósito por tener un descuerdo ideológico con respecto a la política.

Lali, otra vez shockeante en Vélez. (Gentileza @marianlandet)

Desde ese entonces, la figura de la actriz y cantante está encasillada en las antípodas al gobierno actual. Es así, que Lali recurrió al arte y lanzó un tema que sería para el mandatario.

Este fin de semana, antes de pisar por tercera vez el Vélez, la famosa lanzó un nuevo tema de nombre “Payaso” que muchos indican sería otro palito para el presidente.

“Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”, dice la artista en una parte de su nuevo tema. No obstante, la indirecta al gobierno fue más allá y Lali tuvo un particular gesto cuando cantó “Fanático”.

La actitud de Lali en su show en Vélez que se volvió viral por su indirecta a Karina Milei

Como viene haciendo en cada presentación, en la parte que dice “vení acércate que te firmó la fotito”, Lali imita el gesto del presidente para las fotos, en el cual coloca la mirada hacia arriba y la boca en forma de pico.

Esta vez, hizo la misma imitación, pero en lugar de levantar el pulgar hacia arriba como hace siempre, decidió señalar tres dedos en la mano. Una clara referencia a la polémica del tres porciento que supuestamente cobraría la hermana del presidente como coima de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El mismo gesto hizo cuando cantó “Quiénes son” y el público corea “Que si vivo del Estado”.