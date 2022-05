María Becerra aprovechó el reciente estreno de “Hasta los dientes” junto a Camila Cabello para compartir un divertido video relacionado a la temática de la canción que lanzaron juntas.

A través de sus redes sociales, María Becerra compartió un video en el que se la ve escuchando “Hasta los dientes” y, en un momento de la canción, su cara cambia tras utilizar el filtro de moda, que vuelve triste el rostro.

Tanto en TikTok como en Instagram, “La nena de Argentina” recibió el apoyo por parte de sus seguidores ante este nuevo challenge. En la publicación, la artista arrobó a Camila Cabello.

El videoclip de “Hasta los dientes” se estrenó este último viernes e hizo su estreno con una transmisión global en MTV Live, MTVU y en la red global de canales de MTV, así como en las vallas publicitarias de Paramount Times Square.

Se trata del último sencillo del tercer álbum de Camila Cabello: “Familia”. A pocos horas de su lanzamiento, el tema se encontraba en el puesto 12 de tendencias en YouTube.

El mensaje de María Becerra a FMK

La cantante argentina no tardó en responder a una entrevista que le hicieron a FMK, luego de que éste la halagara por su trabajo y personalidad, además de recordar sus inicios juntos.

“Gracias por tu amistad hermanito, te adoro con mi corazón, sos la persona que me enseñó a componer, a tener mis prioridades claras, que más de una vez me cegó a pedos para que me enderece! Sos el que nos dio la mano a todos para caminar. Te amo”, escribió María Becerra en Twitter.