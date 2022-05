“Yo sé que tú” de FMK, Lit Killah, Rusherking y Tiago PZK cumple exactamente un año desde su estreno en 2021, cuando se difundió en todas las plataformas digitales.

Con un total de más de 50 millones de visualizaciones en YouTube sigue siendo una canción muy escuchada en 2022, ya que sus visitas siguen creciendo mes tras mes y continúan recibiendo comentarios positivos en dicha plataforma.

FMK, Lit Killah, Tiago PZK, Rusherking Foto: web

En la letra se menciona a la pareja de Rusherking y María Becerra, algo que generó polémica cuando dieron por terminada su relación, porque el artista no cantaba “como Rusher y María” en los shows.

Esta colaboración forma parte del álbum “Desde el Espacio” de FMK, junto con: “Nos Fuimos”, “Princesa”, “Al Carajo el Amor”, “Dime”, “Tu Nombre”, Pal Perreo, Tranquila, Prende la Cámara y Tu Ropa.

El mensaje de María Becerra a FMK: “Sos el que nos dio la mano a todos”

María Becerra no tardó en responder a una entrevista que le hicieron a FMK, quien la halagó por su trabajo y personalidad, además de recordar sus inicios juntos.

“Gracias por tu amistad hermanito, te adoro con mi corazón, sos la persona que me enseñó a componer, a tener mis prioridades claras, que más de una vez me cegó a pedos para que me enderece! Sos el que nos dio la mano a todos para caminar. Te amo”, escribió María Becerra en Twitter.