Camila Cabello y María Becerra estrenarán dentro de dos días el video oficial de “Hasta los Dientes”, una colaboración que esperada por los fanáticos, teniendo en cuenta que se viene promocionando desde el lanzamiento del álbum de la cantante cubana.

Lo cierto es que si bien Camila Cabello se convirtió en una de las grandes figuras de la música, a tal punto de ser elegida para cantar en la previa de la final de la Champions League, que se llevará a cabo el 28 de mayo, hay curiosidades interesantes de la artista.

María Becerra y Camila Cabello "Hasta Los Dientes" Foto: twitter

10 Cosas que no sabias de Camila Cabello

1. Alimentación: es vegana desde 2018, lo que implica que no consume ningún producto de origen animal, manteniendo un régimen estricto.

2. Idioma: se mudó a EEUU a la edad de 5 años, desde México, por lo que en un comienzo no sabía ingles. Aprendió a través de dibujos animados.

3. Método antiestrés: estar en el escenario la pone nerviosa, por ello, confesó que imagina a todos los espectadores en el baño, logrando así vencer la vergüenza.

4. Parecidos: muchas veces la confundieron con Selena Gómez.

5. Primera colaboración: su primer canción coescrita fue con Shawn Méndez, su ex, y se llama “I Know What You Did Last Summer”

6. Fobia: le tiene terror a los tiburones. Para lidiar con este miedo decidió bucear con su familia, pero afirmó que no logró superarlo.

7. Inicios: a pesar de que la mayoría de sus fans la conocieron con su single “Havana”, la cantante comenzó mucho antes su carrera, subiendo covers en su canal de YouTube.

8. Ansiedad: durante su participación en el grupo “Fifth Harmony” sufría ataques de pánico, tanto fue así, que en 2016, en uno de los shows que realizó con sus compañeras, tuvo que abandonar el escenario.

9. Introvertida: desde que era muy joven cantaba en su casa, pero lloraba si se daba cuenta de que alguien la estaba escuchando.

10. Comunicación: la artista detesta las redes sociales.

Camila Cabello contó cómo fue colaborar con María Becerra en “Hasta Los Dientes”

En el marco del estreno de su reciente álbum “Familia”, Camila Cabello habló acerca de “Hasta Los Dientes”, su colaboración con María Becerra y dio detalles de cómo fue trabajar juntas.

Durante una entrevista para Los 40, contó detalles del proceso creativo que tuvo su canción junto a la artista argentina: “Me encantó su voz y me sonaba parecida la manera en la que ella escribe sus melodías con la manera en la que yo escribo las mías” declaró la cantante.