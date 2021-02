A esta altura la noticia no debería sorprendernos, sin embargo, lamentablemente, todavía sucede.

El talento y las capacidades individuales deben estar siempre por encima del género de quien lo porte, debería ser moneda corriente la integración, no solo en el ámbito deportivo sino también en cada estrato de la sociedad.

En las últimas horas la dirigencia del Club de Pelota confirmó como entrenadora del plantel de Básquet Masculino de Primera División a Nirvana Damiani una joven mujer cuya seriedad para trabajar, conocimientos y compromiso personal , recibieron una merecida oportunidad.

Nirvana Damiani

Damiani estaba a cargo del equipo femenino de la institución, como así también de las categorías menores, ahora le llegó la oportunidad y el gran desafío de demostrar todo su potencial en primera división, en un “mundo de hombres” que por suerte, poco a poco deja de serlo.

Nirvana cuenta con una vasta experiencia como jugadora y formadora del equipo femenino, se recibió de nivel 2 en la Escuela Nacional de Entrenadores de Básquet y en la actualidad está cursando Nivel 3, último escalón para ser directora técnica de primera división, selecciones zonales y provinciales. La pandemia demoró sus estudios pero apenas la situación lo permita retomará la tarea para alcanzar el mayor desarrollo posible.

De esta manera no solo se convertirá en la primera mujer de Tres Arroyos que acceda a ese nivel de capacitación, sino también en la primera en dirigir un equipo masculino de Primera División.

Nirvana Damiani

En diálogo con Vía Tres Arroyos Nirvana Damiani nos contó cómo se prepara para esta nueva experiencia personal, desafiante y enriquecedora a la vez.

“La verdad es que, mi designación, no estaba prevista, surgió en una reunión que tuvimos en diciembre en la que nos juntamos para hacer un balance de la año. Ahí me hicieron la propuesta consensuada por los dirigentes y algunos referentes del equipo de jugadores. No lo dude, era una propuesta muy difícil de rechazar. Es un desafío importante y que hayan confiado en mí, la verdad es que me sorprendió.”

“Intentaremos hacer lo mejor posible en el corto plazo, porque la competencia ya está por comenzar, supuestamente será a mediados de marzo, aunque todavía no hay nada confirmado, esa es la idea. El viernes comenzamos con los entrenamientos” -expresó.

Nirvana Damiani

Aquí quizás haya que volver a mencionar la misma reflexión realizada al principio de la nota: por conocimientos y capacidad Damiani sabe que está a la altura de la propuesta, su propia sorpresa proviene del hecho de ser una mujer convocada para dirigir a un equipo de hombres.

Damiani estará acompañada en este nuevo e importante desafío por Marcos Russi en la preparación física, nombre que lo sugirió la Comisión Directiva y que la flamante Directora Técnica acepto de inmediato.

“A Marcos lo conozco del ambiente del Básquet, tuvimos una charla vía telefónica. Es su primera experiencia en Básquet, él trabajo con equipos de fútbol. La idea es trabajar en conjunto y a la par, no cada cual por su lado”

Ante la pregunta de cómo recibió el plantel su nombramiento Nirvana expresó:

“La verdad es que la reacción de los chicos con mi nombramiento fue mejor de la que esperaba. Conozco a todos los jugadores y estuve hablando con los tres referentes. La devolución que me hicieron fue buenísima y apoyaron la idea de que sea yo quien los entrene. Cuando la noticia se hizo oficial recibí muchos mensajes de apoyo no solo del plantel sino también de un montón de gente del club. Eso es lo más importante, que el equipo de trabajo crea en lo que uno es capaz de hacer”.

Sobre la metodología de trabajo que implementará indicó:

“No es mi idea cambiar todo desde un principio. Es un equipo que tiene mucha experiencia. Quiero usar esa experiencia para que sea su punto fuerte y de a poco ir corrigiendo e incorporando algunas cuestiones que creo que los puede fortalecer. Hay que apuntar a la confianza del equipo y los resultados vendrán solos. Me gusta tener jugadores con carácter, que cada uno aporte su impronta y su personalidad.”

Nirvana Damiani

Con respecto a su futuro como jugadora Nirvana mencionó:

“Voy a seguir jugando, esta nueva función no me aleja para nada de mi rol de jugadora. Me encantan las dos actividades, tanto jugar como dirigir. Habrá que adecuar los horarios pero también seguiré con el plantel femenino y con las inferiores que van desde la U 13 a las U 17”.

Durante la entrevista Nirvana tuvo tiempo de reflexionar sobre la situación actual de los clubes: “La verdad es que la pandemia para los clubes fue devastadora porque hay muchos chicos que se han alejado de las instituciones y de la práctica deportiva. La cuestión económica también ha sido un problema, tanto como la continuidad de los procesos y de las competencias” – finalizó.

Para culminar solo resta felicitar a toda la dirigencia del Club de Pelota por esta decisión de apostar por la diversidad como ya lo hicieron al integrar el básquet femenino a la ciudad.

Este año, todos seremos un poquito hinchas de Club de Pelota, al menos como segundo equipo para todos aquellos que ya llevan alguna camiseta en el corazón.

¡Suerte Nirvana! Que seas la primera y no la única o la última.