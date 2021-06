Este martes mientras se desarrollaba una sesión especial y virtual del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, para debatir la rendición de cuentas correspondiente al año 2020, el concejal de Juntos por el Cambio, Roberto Fabiano arremetió contra el oficialismo y los responsabilizó por las 177 muertes por Covid que hasta hoy, se han producido en el Distrito de Tres Arroyos.

Las palabras de Fabiano fueron centro de la polémica y duramente repudiadas por el Movimiento Vecinal, a través de un comunicado y por la Dra. Claudia Cittadino durante el debate en el recinto.

Fabiano inició su alocución mostrando su desacuerdo por sesionar bajo la modalidad virtual y luego de una breve introducción al respecto se enfocó en la situación sanitaria del Distrito acusando y haciendo responsable al oficialismo por las muertes producidas por Covid 19 en la ciudad:

“Desde este Bloque de Juntos por el Cambio, hasta el día viernes pasado, veníamos trabajando, dándole forma al discurso de rendición de cuentas, a través de un análisis minucioso del ejercicio 2020 de este municipio.Pero llegado el momento de terminarlo y darle el cierre como todos los años, desde este Bloque decidimos cambiar el enfoque”- inició Fabiano.

“Hoy no podemos desde el rol que ocupamos, no podemos hablar del análisis, que con mucho trabajo hicimos, pero hoy no es el momento de exponerlo. Los vecinos tienen hoy otras urgencias. Hoy tenemos bronca y tristeza por todo lo que viene ocurriendo desde marzo de 2020″.

La realidad está cacheteándonos día a día y a los vecinos en este momento no les importa saber de números fríos, de millones que se usaron, si las cuentas están en orden, porque siempre los números de una u otra manera cierran”.

177 vecinos han muerto - continuó - Y con cada muerte, una parte de esa familia, papá, mamá, hermano, hijo, muere con ellos. Y seguramente vamos a seguir lamentando mas muertes, lejanas o cercanas, no importa, pero sin duda EVITABLES.

“En una situación tan especial como la que nos toca vivir, definir las prioridades, en qué se gasta, es mucho más importante que como se justifica”.

La Comisión Amigos del Hospital a través de los vecinos, una vez más salió a tapar la desidia del ejecutivo haciendo una colecta, pidiendo a la sociedad una vez más que aporte y con lo recaudado compró el tubo del tomógrafo. Otra imprevisión grave y ya es la segunda vez que lo hacen, dos respiradores e infinidad de insumos pero ni siquiera fueron capaces de pedirle a esa Comisión todo lo que era necesario e indispensable. Quizás ni sabían porque cuando los consultaron, desde la dirección pidieron TELEVISORES!

“No anda el sistema de aspiración de secreciones desde fines del 2019... Hay un shock room en la guardia que no tiene respirador ni nunca lo tuvo... tampoco se capacitó a los médicos de guardia para su uso” fueron algunos de los cuestionamientos del Concejal de Juntos por el Cambio.

“Al día de hoy, no se invirtió un peso desde el municipio en compra de respiradores, no se activaron los existentes para el uso de alto flujo, no se incorporaron equipos de oxigenoterapia de alto flujo”.

“No se realizó una sola reunión de un comité de crisis con participación de los profesionales para ordenar la gestión, no se realizó una sola capacitación de profesionales y enfermeros en el manejo de respiradores, maniobras de intubación, uso de sistema de alto flujo. NADA.

“Este mal manejo de recursos nos lleva indefectiblemente a la situación en la que estamos hoy con casi 180 vecinos fallecidos, con 7 u 8 vecinos trasladados a destinos distintos donde sí se prepararon para atender a sus vecinos y aún para recibir a los ciudadanos de ciudades como la nuestra donde no se hizo NADA”.

“¿Qué necesitamos hoy los vecinos de Tres Arroyos? Les aseguro que ni cancha de hockey, ni pavimento de hormigón. Necesitamos insumos para ser bien atendidos, para que los médicos, enfermeros, mucamas que están dejando la vida dentro del Hospital cuenten con los elementos necesarios para atendernos de la mejor manera y seguro.

“Este año señores concejales el ejecutivo eligió decidió mal las prioridades y como gastar los fondos y esto seguramente no terminará en una desaprobación de la rendición de cuentas, ellos deberán rendir cuentas ante los ciudadanos cuando esto haya terminado y quizás ante la justicia.

Y muchos de ustedes saben que esto es así porque nos hemos encargado de decirlo y de reiterarlo en cada sesión del HDC y el hecho de que hoy la Comisión Amigos del Hospital, una vez más esté haciendo una campaña para comprar todo lo que dijimos en reiteradas oportunidades no hace más que probar y comprobar que el ejecutivo no invirtió donde debía hacerlo y Uds. por no exigirlo son cómplices de esas decisiones”.

Sobre la vacunación

“Mención aparte para los testeos y la vacunación - expresó Fabiano - Desde el año pasado pedimos testeos masivos para detectar positivos asintomáticos, para poder aislar y controlar. En el mundo lo reconocen como el único método de prevención además de los ya conocidos y de responsabilidad individual. Un solo día lo hicieron en Orense y dio muy buen resultado.

“Y las vacunas obviamente la única solución posible de esta pandemia o al menos la única herramienta disponible para morigerar los daños. Tampoco tuvimos la cantidad necesaria y esto no es responsabilidad del ejecutivo ya que la provee el estado nacional a través de la provincia. Esto no ha sido regular ni suficiente. Al 31 de mayo somos el distrito de toda la región sanitaria con menor número de vacunados y esto sin duda es falta de gestión. Hemos pasado hasta quince días sin tener una sola vacuna. Sin ir más lejos la última semana de restricción dura de 9 días, no tuvimos vacunas hasta el último día”.

“¿Y cuándo vimos al intendente reclamar? Nunca, jamás! porque tienen obediencia debida con el gobernador y quizás si critican algo después no les llega la obra que esperan.

Y mientras tanto, se mueren nuestros vecinos” -finalizó.

La respuesta de Claudia Cittadino

“Haber escuchado de boca de Fabiano, a quien respeto, un concejal que representa a un gobierno que dio de baja el Ministerio de Salud, que se encargó de hacerle creer a la gente que se iba a envenenar cuando se vacunaba y de desfinanciar a los hospitales, que no nos ocupamos y somos responsables de la muerte, de una pandemia que está matando gente en el mundo y que ayer empezó con otra cepa, con las mutaciones que no sabemos lo que va a venir, que no sabíamos lo que iba a venir, y que esté hablando de responsabilidad porque hay uno o dos profesionales que al oído le dicen cosas que quiere escuchar no lo voy a permitir. Y quiero que conste en actas que si tiene denuncias concretas por favor las haga de quién no está cumpliendo con su deber”.

“Veo todas las noches en el Hospital al Dr. Guerra, responsable de Salud de este municipio, como va a Terapia y se reúne, y yo personalmente tomo nota y me reúno con el actual jefe de Terapia para ver qué es lo que se está necesitando. Le pido por favor que no me falte el respeto directamente a mí, acusándome, lo tomo como personal, de responsable de la muerte de los vecinos de Tres Arroyos, no se lo permito.”

Usted nos acusó de ser cómplices en la muerte de los vecinos de Tres Arroyos y yo lo tomo como personal porque me siento parte del equipo de salud. Cuando derivamos es para asegurarle una mejor atención al vecino y que tenga una oportunidad.

“También le quiero decir que en la guardia si hay un respirador y que muchos de los médicos no han podido o no han querido capacitarse porque es una situación de estrés que pocos están dispuestos a pasar, están siendo útiles y colaborando desde otros lugares hasta desde los llamados telefónicos.

“Cada profesional, desde la mucama hasta el último médico, hasta el Dr. Guerra, incluida yo, damos lo que podemos dar. Le pido por favor que recapacite, lo vivo como una ofensa que nos haya hecho cómplices de la muerte de los pacientes por los cuales cada día se está tratando de hacer lo imposible para que esto termine. No se lo voy a permitir y creo que no se lo voy a perdonar”, afirmó.

Además, Cittadino salió en defensa del plan de vacunación: “somos el segundo municipio en cantidad de vacunas. Tenemos vacunado a un gran porcentaje de la gente que se anotó y hay integrantes del Frente de Todos que están saliendo a buscar a quienes faltan anotarse para que lo hagan”.