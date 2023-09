Llega Javier Milei a Olavarría: encabezan con Carolina Píparo este mediodía una caravana

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, realizará este viernes al mediodía una caravana proselitista en Olavarría, junto a la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, con vistas a las elecciones del 22 de octubre.

Según informaron fuentes del espacio, la caravana en Olavarría comenzará a las 12 y partirá desde las calles San Martín y Vicente López de la localidad bonaerense. Milei viene utilizando el formato de caravanas para sus recorridas de campaña: en los últimos días estuvo en La Matanza en apoyo a su candidato a intendente David “Dipy” Martínez y en La Plata también en apoyo a Píparo.

Ayer, en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, Milei afirmó que si es electo no hará “negocios con ningún comunista”, entre quienes enumeró a China, Rusia y Brasil, y volvió a apuntar contra el papa Francisco, sobre quien dijo que tiene “afinidad con los comunistas asesinos”.

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí”, indicó Milei.

El reportaje audiovisual fue difundido a través de la cuenta de Twitter del periodista conocido por su trabajo en la cadena Fox News y afín al partido republicano, donde se vio al candidato de LLA responder en español a las preguntas que eran formuladas en inglés.

Según informó hoy Milei en su cuenta de Twitter, la entrevista con Carlson “ha superado las 300 millones (en unas 12 horas) de reproducciones, lo cual hace que sea, la más vista de la historia”.