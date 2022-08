House of the dragon presentó una nueva intro y estallaron los memes

Luego del estreno del segundo capítulo de la precuela de “Games of thrones”, “House of the dragon”, los domingos para los fanáticos de la saga que creó George R.R. Martin volvieron a ser los mejores días de la semana y los creadores de la serie lo saben. Tras un comienzo lleno de acción, fuego, nombres y posibles traiciones, la nueva producción le tocó el corazón a los fans con un detalle muy importante.

La intro de las series y la música en muchas ocasiones son las que quedan en la memoria de los fanáticos y la de “Games of thrones” es una que apenas se escuchan los primeros acordes, es reconocible. Desde la producción de “House of the dragon” tomaron una tremenda decisión y realizaron una presentación similar a la de la serie original y hasta con la misma canción.

Si la vuelta de las familias más importantes de la serie, las hermosas locaciones y los dragones no eran suficientes, volver a escuchar el tema original es el punto perfecto para comenzar un nuevo capítulo de “House of the dragon” con el corazón en la mano. La canción fue compuesta por Ramin Djaqadi quien también trabajó en “Iron Man”, “Uncharted: fuera del mapa”, “Eternals”, “Titanes del Pacífico”, entre otras.

Por eso te dejamos a continuación las mejores reacciones y memes de los fanáticos de “House of the dragon” por su intro:

