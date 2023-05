Esta es la serie de terror en la que Kim Kardashian debutará como actriz.

Luego de saltar a la fama gracias al reality de su familia “Keeping Up with the Kardashians”, Kim Kardashian decidió sumarse a la actuación y formará parte de la temporada número 12 de una popular serie de terror.

La producción que contará con la participación de la más famosa de las Kardashian es “American Horror Story: Delicate”, una serie dirigida por Ryan Murphy y Brad Falchuk que lleva años dando de qué hablar y que contó también con la participación de Lady Gaga en temporadas pasadas.

American Horror Story es una serie que siempre da de qué hablar.

“Comenzamos a filmar mis cosas a fines de este mes. Pero la producción ya comenzó y estoy muy emocionada”, afirmó la modelo y empresaria al ser consultada durante la celebración de la Met Gala por su participación en la serie, la cual se cree que se estrenara cerca de mediados de este año.

Además, Kim, adelantó sin más detalles que se encuentra tomando clases de actuación y que su personaje se tratará de un papel pensado para ella.

La nueva temporada traerá devuelta a la reconocida actriz Emma Roberts, quien formo parte de 6 temporadas de dicha serie y será compañera de la modelo y empresaria.

“Emma y yo estamos emocionados de colaborar con esta verdadera fuerza en la cultura. Halley Feiffer ha escrito un papel divertido, elegante y, en última instancia, aterrador, especialmente para Kim, y esta temporada es ambiciosa y diferente a todo lo que hemos hecho antes”, aseguró Murphy, confirmando que la nueva historia de terror será escrita por Halley Feiffer, actriz y dramaturga estadounidense.

Emma Roberts en la temporada 9 de American Horror Story: 1984' Foto: web

De que tratara “American Horror Story: Delicate”?

La nueva historia de terror contará la historia de una mujer embarazada que asegura que una figura maligna quiere terminar con su embarazo. Por situación debe abortar, pero ella sigue creyendo que su bebe continúa dentro de ella.

La trama está basada parcialmente en la novela “Delicate Condition”, de Danielle Valentine, la cual estará a la venta en el mes de agosto, y se considera que tendrá similitudes a la película estrenada en 1968: “El bebé de Rosemary.”

¿En qué otras ficciones apareció Kim Kardashian?

Más allá de su propio reality junto a su familia, también formó parte de otras ficciones como actriz o para realización voz de personajes:

- Disaster Movie, (estrenada en 2008)

- Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013)

- PAW Patrol: The Movie (2021).