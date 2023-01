“Argentina, 1985” fue derrotada en los Critics Choice Awards, pero sigue fuerte en el camino al Oscar

En la noche del pasado domingo, Argentina, 1985 perdió una chance de consolidar su camino al Oscar. La película de Santiago Mitre, en la que Ricardo Darín interpreta al fiscal del Juicio a las Juntas, Julio César Strassera, perdió en la ceremonia de la 28ª edición de los Critics Choice Awards 2023 en la categoría mejor película en lengua extranjera.

Argentina, 1985 venía de imponerse en la terna a mejor filme extranjero de los Globos de Oro, por lo que los analistas lo creían con muchas posibilidades para ser candidateada para el premio de la Academia de Hollywood, lo que se definirá el próximo 24 de enero.

Cuál fue la película que le ganó a Argentina 1985 en los Critics Choice Awards

La ganadora resultó la india RRR, que también se impuso ante All Quiet on the Western Front (Alemania), Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México), Close (Francia) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Más sobre lo que pasó en los Critics Choice Awards 2023

La gala de los Critics Choice se realizó en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, Estados Unidos, con conducción de la comediante estadounidense Chelsea Handler.

El filme Todo en todas partes al mismo tiempo, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, fue el gran ganador de esta edición de los premios que entrega la crítica especializada de Hollywood, al alzarse con varias de las principales estatuillas, entre ellas a la mejor película, mejor dirección y mejor comedia.

La serie Better Call Saul, de Netflix, fue otra de las producciones más reconocidas. Entre otros premios, ganó el correspondiente a mejor serie dramática. Por su parte, Jeff Bridges recibió un reconocimiento por su trayectoria, mientras que Janelle Monáe también fue galardonada de manera especial con el premio #SeeHer.

Otro de los grandes momentos de la noche fue la foto que se tomaron juntos Anya Taylor Joy y Peter Lanzani, la cual no tardó en hacerse viral y emocionar a los fanáticos de ambos argentinos.

Anya Taylor Joy y Peter Lanzani Foto: viapais

Todos los ganadores de los Critics Choice Awards 2023

La lista completa de ganadores de la ceremonia conducida por Chelsea Handler, que en nuestro país pudo verse por las señales TNT y HBO Max.