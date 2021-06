Santiago del Estero brilló en el escenario de La Voz Argentina de la mano de Pablo Araujo. El joven oriundo del paraje la Providencia realizó la audición a ciegas interpretando el tango “Sin lagrimas”.

El artista santiagueño de 30 años en la previa a su participación había contado que comenzó con la música desde niño junto a sus hermanos y que “La Sole” era una de sus referentes.

Sobre el final de la canción, justamente, Soledad Pastorutti fue quien giró y eligió al santiagueño que formará parte de su equipo. “Me gusta mucho tu voz, me encanta haberte escuchado cantar no folklore, porque quizá no sé si hubiese conectado de la misma manera. Y porque, además, me gusta esta versatilidad”, le dijo la artista.

Un sueño más para Pablo fue sin duda cantar junto a La Sole. La cantante comenzó a interpretar “Entre a mi pago sin golpear” y lo sumó al artista santiagueño que hasta se animó a zapatear.