La Colonia San José, ubicada apenas a 7 kilómetros de la zona urbana de Colonia Barón y a poco más de 70 kilómetros al noreste de Santa Rosa, cuenta con una Escuela Hogar inaugurada en 1914, remodelada y refaccionada en 2017, en condiciones de albergar una matrícula de 40 niños internos.

Pero la realidad es que la Colonia y su zona rural tiene muy pocos pobladores adultos, y menos aún niños en edad escolar. En la preinscripción para el ciclo lectivo 2021, contaba con alrededor de 9 alumnos provenientes de Winifreda, Colonia Barón y General Pico.

Ante este panorama, en enero de este año las autoridades de Educación habían decidido cerrarla temporalmente pero se encontraron con la férrea oposición de los vecinos del lugar, que expusieron públicamente la problemática y lograron una promesa de continuidad a partir de reconvertirla en una escuela con orientación agropecuaria.

Educación prometió reconvertirla en escuela agropecuaria (Maracó Digital)

A fines de marzo, los vecinos se reunieron con una delegación de autoridades de Educación y salieron del encuentro con la certeza de que no sería cerrada, pero en las últimas horas la cartera educativa generó un alerta al indicar que todavía se evalúan alternativas.

“La subsecretaria dijo eso, que la van a transformar en una escuela con orientación agropecuaria. Nos estamos enterando por ustedes de una desmentida, a nosotros nos dijeron eso y nadie le ha dicho otra cosa a la comunidad de San José. Esperemos que cumplan con lo prometido”, dijo César Pérez, uno de los vecinos de la Colonia, a la FM 100.9 de Santa Rosa.

“Hace unos días atrás, una señora de apellido Cruseño prometió cambiar la modalidad a una escuela primaria con orientación agropecuaria”, explicó Pérez. “Eso nos parece muy bien porque es una zona que depende del campo. Esperemos que esa promesa se concrete en este mismo ciclo lectivo y que eso que me estoy enterando por ustedes no sea así, porque acá dijeron otra cosa”, amplió.

El vecino dijo que para la Colonia San José “sacarnos la escuela era un poco menos que dejar de ser Colonia. Le vienen sacando una cantidad de cosas, venimos de que nos sacaran la Delegación Municipal, el teléfono, con todo lo que eso implica, dieron de baja la delegada municipal”, protestó.

La posibilidad del cierre de la Escuela encontró una férrea oposición de los vecinos (Maracó Digital)

Otro tema es que la Colonia “se manejaba de forma autónoma en cuanto a la energía, compraba la luz en barra a la Administración Provincial de Energía (APE) y ahora la pagamos mucho más cara a la cooperativa de Barón. No tenemos gas, y la luz servía para la calefacción. Cuando la pasaron a Barón el costo aumentó mucho”, señaló.

En relación al anunciado cierre de la escuela, Pérez subrayó que “no era por una cuestión de falta de matrícula, porque cuando hacían las convocatorias había unos 30 chicos que pasaban toda la semana en la Colonia. Lo que pasa es que dejaron caer la matrícula porque ya no la promocionaban ni buscaban que fuera elegida”, dijo.

Por último, el vecino marcó que “el cierre de la escuela fue la gota que rebalsó el vaso. No queremos que nos sigan sacando cosas, no queremos que se lleven la biblioteca ni las computadoras de última generación. Además no se entiende la decisión, porque la escuela fue restaurada y arreglada hace pocos años y está en perfectas condiciones”, concluyó.