Un año desde el asesinato de Lucio Dupuy: el sábado 26 de noviembre es la marcha nacional

El sábado 26 de noviembre se cumplirá un año desde que asesinaron al pequeño Lucio Dupuy en La Pampa. Con el fin de que esta fecha no pase desapercibida, su familia paterna organizó una marcha frente al Congreso de la Nación, en Capital Federal, a partir de las 10:00 horas.

Esta tragedia se llevó la vida del niño de 5 años, pero también le abrió paso a una causa que repercutió a nivel nacional. En cada rincón del país resonó su nombre, y ayudó a sacar a la luz muchos casos similares, así como a rememorar otros que sucedieron en el pasado.

Ramón, su abuelo, ha viajado por toda Argentina haciendo ruido. Desde aquel 26 de noviembre del 2021, entre el dolor y la angustia, se prometió hacer algo al respecto y lo logró: el juicio por su nieto avanza rápidamente, están por sancionar una Ley contra el maltrato infantil y fundó una ONG.

La marcha nacional a un año del asesinato de Lucio Dupuy. Foto: Gentileza

En diálogo con VíaPaís confirmó que la manifestación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires será multitudinaria, pues la vienen convocando desde hace meses. A lo largo de la jornada, se verán muy movilizados frente a esta fecha tan dolorosa y esperan estar acompañados.

CÓMO SERÁ LA MARCHA A UN AÑO DEL ASESINATO DE LUCIO DUPUY

Este 26 de noviembre será la marcha a nivel nacional en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la plaza frente al Congreso. Miles de personas de toda Argentina, e incluso de otros países, acudirán al lugar y acompañarán en esta lucha.

Dicha protesta arrancará a las 10:00 horas y finalizará a las 14:00 horas. Distintas organizaciones, allegados a la familia Dupuy y ciudadanos de distintas provincias están invitados a participar: marchando, cantando e incluso llevando globos blancos y carteles.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, estará presente en la marcha frente al Congreso de la Nación junto a toda la familia. Foto: Victoria Urruspuru

El abuelo del niño insistió en que este encuentro es muy necesario principalmente para concientizar a la gente acerca del maltrato infantil. Pero, además, ayudará a hacer presión a fin de que el Senado trate lo antes posible el proyecto promovido en nombre del nene.

“A Lucio no me lo devuelve nadie”, manifestó Ramón muy conmovido. Tomó aire y continuó: “Esto lo hago para que no hayan más casos como el de mi nietito”. En tanto, su esposa Silvia y abuela del pequeño, agregó que la muerte de su nieto no será en vano y continuarán luchando.