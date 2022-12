La Pampa recibió a Alexis Mac Allister, el primer pampeano campeón del Mundo

Este viernes por la mañana, Alexis Mac Allister llegó a La Pampa, su provincia natal, para festejar el triunfo de la Copa del Mundo con la gente y recibir el reconocimiento del gobernador Sergio Ziliotto. El futbolista hizo una caravana hasta Casa de Gobierno y luego brindó una conferencia de prensa.

Pasadas las 11:00 hs, el avión en el que viajaba el mediocampista de la Selección aterrizó en el aeropuerto local. Mac Allister había avisado a sus seguidores que llegaría este viernes a su provincia y los esperaba a todos para mostrarles su medalla por el Mundial.

Sin importar la lluvia en La Pampa, el jugador de la selección paseó por las calles de la ciudad y festejó con los vecinos la Copa del Mundo. Desde que salió del aeropuerto, el jugador del equipo de Lionel Scaloni hizo el trayecto hasta Casa de Gobierno arriba de un camión, acompañado por una multitud de gente.

Alexis Mac Allister fue en caravana hasta Casa de Gobierno en La Pampa. Foto: El Diario de La Pampa

Mac Allister pasó por Ruta Nacional 35, Avenida Spinetto y Avenida Luro y compartió un momento de felicidad junto al pueblo. Cuando llegó a Casa de Gobierno, el futbolista saludó a su gente desde el balcón de Acuerdos y se sacó fotos con la copa y su medalla de campeón mundial.

Alexis Mac Allister se convirtió en el primer pampeano en ser parte de un seleccionado argentino en un Mundial

El jugador del Brighton es el primer pampeano que forma parte de la Selección Argentina en un Mundial y fue uno de los futbolistas clave para el equipo de Scaloni tras la derrota ante Arabia Saudita en el debut.

Después del primer partido del Mundial, Alexis fue titular en cada uno de los encuentros y marcó un gol ante Polonia. Además, en ese partido fue elegido como figura por la FIFA por su rendimiento en la cancha.

Alexis Mac Allister saludó a su gente desde el balcón de Casa de Gobierno en La Pampa. Foto: El Diario de La Pampa

Mac Allister no se olvidó de La Pampa durante el Mundial. “Es un orgullo muy grande poder representar a una provincia, me llegan muchísimos mensajes desde allá y lo valoro muchísimo. Me da mucha energía positiva para seguir estando de la mejor manera”, había declarado el jugador luego de un partido.

En una entrevista con TN, el futbolista expresó: “es un orgullo y una emoción muy grande para mi, poder disfrutarlo con mi familia, con la gente de esta provincia que me apoyo en todo momento”.

Alexis Mac Allister en los festejos de La Pampa. Foto: El Diario de La Pampa

Además, habló sobre la meta que tenía todo el plantel. “Logramos ser campeones del mundo. Con el correr de los años lo vamos a disfrutar muchísimo más”, concluyó Mac Allister.