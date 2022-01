A dos meses del crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en General Pico, La Pampa. Su familia convocó a una movilización en Plaza San Martín a las 21 horas, para conmemorarlo y pedir justicia.

A dos meses de su muerte, la familia de Lucio Dupuy convocó a una manifestación para pedir justicia. Foto: Pampa Diario

“Hace dos meses que no tenemos vida, que dormimos de a cachitos, constantemente con Lucio en la cabeza, en el corazón y en el alma. Me sigo preguntando por qué lo hicieron, no era necesario”, dijo Ramón Dupuy, abuelo del menor, en diálogo con “Pampa Diario”.

“La gente está muy consternada, muy enojada. No te podes imaginar el enojo que hay de la gente y la necesidad que se haga justicia por el aberrante hecho que hicieron con mi nieto. A nosotros nos revuelve las heridas, no van a cerrar jamás. Nos lleva a vivir aquel 26 de noviembre donde nos dan la terrible noticia que a mi nieto lo mataron”, afirmó Ramón Dupuy, sobre la necesidad de que se haga justicia por el homicidio de su nieto.

Por su parte, la familia está juntando firmas para acelerar la aprobación de la Ley Lucio, que tiene como principal objetivo la prevención de situaciones de vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de la capacitación obligatoria a todas las personas que se desempeñen en la función pública.