Este lunes estuvo presente en la sesión de la Legislatura de Santa Fe, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukerman, para dar detalles del plan de vacunación en la provincia y responder preguntas sobre el supuesto vacuantorio VIP en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

El Ministro aseguró que “está claro que en Santa Fe no hay vacunatorios VIP” porque “la provincia tiene sistemas de control y eso no significa que no pueda haber errores, filtraciones o gente que se quiera saltear, pero no es una decisión política”.

Al mismo tiempo remarcó: “Es absolutamente falso que haya una estructura política avalada por el gobernador y sus ministras y ministros que facilite esto”. En la misma línea remarcó que “no hay en la provincia lugares para vacunar con privilegios a determinadas personas y todos los funcionarios y las funcionarias que dependan de la provincia van a sufrir las consecuencias si se comprueba alguna irregularidad”.

La investigación por las denuncias del enfermero del hospital ya está en curso y Sukerman sostuvo que “ante cada situación que no correspondía, el gobierno actuó”, y esta no es la excepción.

Además, insistió con que el gobernador Omar Perotti pidió que se predicara con el ejemplo, razón por la cual “decidió que ni él ni ninguno de sus ministros y ministras se iban a vacunar con alguna prioridad ni privilegio y en ese sentido cada uno se vacunó cuando le tocó el turno, con la única excepción de la ministra de Salud, por ser estratégica y estar al mando de todo esto”.