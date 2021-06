La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó la citación al ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, para que responda sobre el Plan Estratégico de inmunización, luego del escándalo por el presunto vacunatorio VIP en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. La convocatoria es para el lunes.

“Queremos saber si lo de Baigorria es la punta del iceberg o fue un hecho ilegal más, entre otros iguales pero que no salieron a la luz”, señaló el diputado Joaquín Blanco. “Es absolutamente inaceptable que amigos del poder hayan salteado su turno y hayan accedido a un privilegio cuando hay cientos de santafesinos que murieron esperando ser vacunados. En esto queremos ir a fondo y queremos explicaciones políticas”, dijo.

En sus fundamentos, el proyecto presentado por Blanco destaca que el objetivo de la convocatoria es llevar mayor transparencia, monitoreo, control y efectividad del proceso de vacunación contra el coronavirus. “Estamos enormemente preocupados y agraviados como santafesinos por las noticias que confirman un ‘vacunatorio VIP’. Es urgente que se aporte transparencia en la campaña y se contribuya así a corregir y prevenir futuras irregularidades”, remarcó el diputado provincial.

”En virtud de los acontecimientos de público conocimiento y la alteración de los órdenes establecidos en los turnos de vacunación en distintos establecimientos de la provincia es que consideramos importante que la administración de Perotti de explicaciones. Hay que desenmascarar cuáles son las redes que hacen pensar a funcionarios provinciales que tienen privilegios por encima de la ciudadanía”, añadió.

Diputado provincial socialista, Joaquín Blanco PS

Cabe destacar que la interpelación a Sukerman se da por el escándalo del presunto vacunatorio VIP denunciado por trabajadores del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, pero también por las irregularidades ocurridas en el hospital de Reconquista y lo ocurrido con los trabajadores de cultura que fueron inmunizados pese a no estar entre la población objetivo.

”Son demasiadas las irregularidades y es pertinente conocer qué se está haciendo desde la provincia para investigarlas y evitar que vuelvan a suceder. Queremos que explique cuál es la respuesta institucional ante este hecho gravísimo y que se llegue hasta las últimas consecuencias, pero sobre todo que no pase más. Tenemos la presunción de que lo que pasó en Baigorria es la punta del iceberg, por eso estamos exhortando al Ministro que nos explique cuáles son las medidas para que no haya más privilegios, que no haya más ventajas con respecto a las vacunas en Santa Fe”, remarcó.