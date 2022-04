Hace algunos meses, Los Palmeras prometieron muchas sorpresas para celebrar sus 50 años de carrera. En esa línea, Alejandra Maglietti apareció este martes como la protagonista de “Macumbia”, el nuevo video que los santafesinos grabaron para su lanzamiento a través de redes sociales.

La panelista de “Bendita TV” se destacó en el adelanto que presentó el grupo de cumbia. De esta manera anunciaron el estreno del clip y la canción este jueves en todas las plataformas digitales.

“Esta mujer me echó macumba. Esta mujer me tiene muerto, me quiere llevar directo pa la tumba”, cantó Rubén “Cacho” Deicas en el montaje en el que se puede ver a Maglietti mientras recorre una fiesta callejera de día. Eso sí, la periodista no es la única famosa a la que invitaron al rodaje.

Además de la modelo de 36 años, Los Palmeras sumaron la actuación de Pichu Straneo para el video de “Macumbia”. En esta oportunidad, el actor y humorista se anotó como coprotagonista de la vedette con la banda de cumbia tocando de fondo.

El nuevo tema del grupo liderado por Marcos Camino es el sucesor del dueto que grabaron durante el verano junto a Jorge Rojas. El exintegrante de Los Nocheros colaboró en una nueva versión de “Por primera vez”, uno de los clásicos del grupo santafesino.