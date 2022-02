Reconocida en los medios y ya con una trayectoria en el mundo de la farándula argentina, Alejandra Maglietti es considerada una de las celebridades con más actitud frente a las camáras y así lo demuestra en sus redes sociales donde saca a relucir su costado más seductor.

Tras años en la pantalla de El Nueve como panelista de “Bendita” junto a Beto Casella y Edith Hermida, la periodista se destaca por sus jugados atuendos diarios y por su acento que revela que no es oriunda de Buenos Aires. Diferente a lo que muchos piensan, Alejandra Maglietti nació en Resistencia, y no en Formosa donde por mucho tiempo había asegurado que era su procedencia.

La verdad salió a la luz meses atrás cuando la también abogada se animó a responder preguntas de los usuarios en Instagram. En medio del ida y vuelta, la modelo reveló que nació en el Chaco pero que a los tres años se trasladó a la provincia donde se crío y pasó la mayor parte de su vida y es por eso que no se considera chaqueña.

La panelista roba corazones en su perfil con cada una de sus nuevas publicaciones y recientenemte subió fotos en bikini dorada desde diferentes ángulos. Se dejó ver con un traje de baño dorado que revolucionó las redes y cautivó a todos.

Incendió las redes Foto: Instagram/AlejandraMaglietti

Si bien en la descripción no manifestó nada más allá que el nombre de la marca de la malla, la vedette recibió cerca de 70 mil “me gusta” en menos de una semana. Además le llegaron todo tipos de mensajes en los comentarios: “Preciosa, hermosa”, “Bombonazaaaaaa”, “Algo tremendo super” y “Que mujeron, un fuego”.

Deslumbró con su traje de baño Foto: Instagram/AlejandraMaglietti

El secreto mejor guardado de Alejandra Maglietti: ¿Cuál es su verdadero nombre?

La abogada también confesó que cuando abandonó Formosa para instalarse en Buenos Aires, decidió cambiar su nombre para la vida pública. En ese sentido confirmó que la identidad que figura en aún en su DNI es Ayelén.

“Todos piensan que me quiero olvidar de lo que viví en Formosa. Nada que ver. No me entendían. Cuando vine acá yo decía Ayelén y no me entendía nadie. Entonces, tuve que usar Alejandra y quedó ese nombre solo por eso”, reveló tiempo atrás en historias ante la consulta de un seguidor.