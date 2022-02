El pasado 21 de enero se cumplieron tres años de la muerte de Emiliano Sala, y empieza el tramo final del juicio para que se “sepa la verdad” sobre el accidente aereo en el Canal de la Mancha. Pidiendo justicia por su hijo, Carina habló por primera vez con los medios y remarcó que “¡a Emiliano le fallaron!”.

“Quiero que se haga justicia, que el mundo sepa la verdad… Emiliano era un muchacho bueno, que creía en las personas”, sostuvo Carina en diálogo con El Litoral. En este sentido, la madre del delantero sostiene que lo traicionaron y que “hay varios para apuntar”.

Emiliano Sala con su mamá, Mercedes Carina Taffarel.

Al mismo tiempo mencionó que hay cosas que no le cierran sobre el accidente, pero remarcó que solo busca que se haga justicia en memoria de Emiliano: “Quiero que paguen los que organizaron ese viaje, inclusive el responsable de la avioneta… Ese avión no estaba en condiciones y el piloto que nunca apareció y no sabemos nada… ¡Es extraño porque se lo buscaba a los dos y la familia del piloto nunca se comunicó conmigo!”.

El cuerpo de Sala apareció el 6 de febrero, pero del piloto británico David Ibbotson nada se supo: “Me dieron muchas explicaciones, pero no me terminan de convencer…”, sostuvo Carina y agregó que por parte de los clubes (Nantes y Cardiff) “alargan las cosas”.

El último llamado de Emiliano Sala y el “grito aterrador” por su desaparición

“Mamá, en dos horas llego a Inglaterra y te vuelvo a llamar”, fueron las útlimas palabras del delantero para su mamá; lo que nunca imaginaron era que iba a ser la última vez que hablaran. Lo que siguió fue angustia y dolor en Progreso: la familia de Sala se enteró por un llamado telefónico de la desaparición del avión.

“Mi hijo, Darío, pega un grito aterrador… Ese grito todavía resuena en mis oídos, no me lo puedo sacar, lo siento a cada momento… Darío me grita: ‘¡Mamá, Emiliano desapareció!’… Muy doloroso… No sabía qué hacer, no podía creerlo”, contó.

Se cumplen dos años de la muerte de Emiliano Sala. (AP/Archivo)

Los homenajes son un mimo y un puñal al mismo tiempo para Carina: “¡No te lo puedo explicar!… Era una mezcla de orgullo y dolor a la vez… Veía eso, la gente que gritaba y me hacía mal, los ojos se me llenaban de lágrimas, se me cerraba el pecho… A veces tenía que dejar de verlos”.

“Siento que se terminó una parte de mi vida”, fue la frase que ilustra el día a día de la madre de Emiliano Sala, que insiste en que se haga justicia y remarca lo mucho que ama a su hijo.

¿Qué pasó con la transferencia de Emiliano Sala al Cardiff?

En cuanto al juicio que se está llevando adelante en Inglaterra, Carina se mostró disconforme con lo resuelto: 18 meses de prisión para el organizador del vuelo: “No, para nada estoy conforme”, remarcó y detalló que Emiliano le contó que alguien le consiguió el vuelo privado y que “se lo pagaba con los goles”. La madre de Sala remarcó que no puede decir quién es, al menos mientras el proceso judicial siga abierto.

Mamá de Emiliano Sala. / Foto: Gentileza

Sobre la transferencia por 17 millones de euros, por la que Emiliano Sala pasaba a jugar al Cardiff, Carina contó que no cobraron nada pero remarcó que va a luchar por lo que su “hijo se merecía”.