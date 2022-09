Muerte de Emiliano Sala: el piloto contó por mensajes que el avión presentaba fallas

Hace tres años que Progreso llora a Emiliano Sala y, junto a su familia y simpatizantes del fútbol, exigen justicia por la muerte del futbolista. A pesar del tiempo, aún siguen saliendo a la luz situaciones que indignan, ya que la tragedia aérea podría haberse evitado: ahora se conocieron audios del piloto en los que le contaba a un amigo que el avión no estaba en condiciones.

La aeronave cayó en el Canal de la Mancha el 21 de enero del 2019 y esto le costó la vida a Sala y al propio piloto, David Ibbotson. Ahora BBC Sports difundió audios en los que el piloto le cuenta a un amigo como estaba la nave: “Normalmente, tendría mi chaleco salvavidas entre mis asientos, pero mañana lo usaré”, dijo.

Ibbotson le mandó diferentes mensajes a Kevin Jones y detalló que el Piper Pa-46 Malibú presentaba fallas técnicas durante el vuelo que hizo junto a Emiliano Sala con destino a Cardiff. El hombre relató que escuchó un “estallido” y vió “humo” dentro de la aeronave.

“Estaba en la mitad del Canal de la Mancha y ‘bang’. Estaba volando y luego boom. Pensé, ‘¿qué pasa?’ Así que adelanté todo y verifiqué mis parámetros, todo estaba bien y seguí volando, pero llamó mi atención”, comentó el piloto, quién también murió.

Parte del avión en el que volaba Emiliano Sala.

Y agregó algo que la autopsia confirmó, ya que determinó que Sala sufrió una intoxicación “severa”: “Ese Malibú, tiene como una niebla de vez en cuando. Puedes sentirlo, muy, muy bajo en todo el fuselaje”. Al mismo tiempo, contó que el avión “también presenta inconvenientes en el pedal del freno izquierdo”.

Cuál fue el último mensaje que mandó Emiliano Sala

El futbolista de 28 años había sido transferido del Nantes al Cardiff, un día antes de formalizar la situación, Sala voló hacia la ciudad galesa, pero todo terminó en tragedia. Algo que el goleador presintió: “Muchachos, estoy acá, arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos”, dijo en el último mensaje que le mandó a sus amigos.

Fanáticos despidiendo a Emiliano Sala (AP)

“Me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí ya arrancamos a la tarde a entrenar con el nuevo equipo, a ver qué pasa. Así que… ¿Cómo andan ustedes, hermanitos, todo bien?”, les preguntó y el audio terminó con una desafortunada premonición: “Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme, porque no me van a encontrar, pero ya saben… Papá, qué miedo que tengo”.