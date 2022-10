El desopilante audio viral de Juez a su hijo: “Mirá cul... la cara de chupetín que tengo”

El senador nacional Luis Juez volvió a convertirse en tendencia en Twitter, pero esta vez no fue por algún cruce político. En esta oportunidad, el representante de Juntos por el Cambio se hizo viral en las redes sociales luego de que su hijo filtre un desopilante audio suyo por un descuido con la máquina de afeitar.

“Espero que mi viejo no se de cuenta que le use la afeitadora...”, escribió Martín Juez, junto a un video de la conversación por Whatsapp con “El Jefe” (como lo tiene agendado a su papá en su celular). En el chat, se puede ver una selfi del exIntendente de Córdoba con la cara afeitada, acompañada de un audio que dice: “Mirá cul... la cara de chupetín que tengo, le sacaste el coso... el peine a la máquina”.

“Me fui a afeitar bol... y tenía cero la máquina. Me hice una avenida así que me tuve que sacar la barba, cul...”, le reclamó Juez a su hijo. “Ponele el peine, si sabés que estoy ciego, cul... mirá cómo me quedó la cara”, lamentó el legislador de la oposición.

La conversación entre Juez y su hijo “rompió” las redes

La publicación fue compartida por Martín Juez el lunes por la mañana y en menos de un día ya sumaba más de 11 mil Me Gusta. Además, uno de los datos que mejor refleja la viralización, es que el video acumula cerca de 300 mil reproducciones.