Familiares del futbolista Brian Fernández aclararon que nunca estuvo desaparecido

Allegados a Brian Fernández, el jugador de Colón que fue noticia en los últimos días por su supuesta desaparición, confirmaron que se encuentra en la casa de un familiar y pidieron respeto por su situación, que involucra un complejo problema con las adicciones.

“La realidad es que nunca estuvo desaparecido. El día que eso suceda voy a ser yo la que va a informar de lo que pasa para que me ayuden”, sostuvo su novia Araceli en diálogo con la prensa. La mujer también contó que hace tres meses que la familia atraviesa una de las peores etapas de la enfermedad: “Nosotros sabemos quiénes le abren la puerta y le dan cosas. Hay días en que su enfermedad ataca fuerte y no se deja ayudar. Por suerte nunca pasó a mayores. Sabemos qué es lo que pasa las 24 horas, hasta que él mismo pide ayuda”.

Además, reveló que debido a los problemas de Brian, el deportista no puede ver a su hijo y está en tratamiento con profesionales hace tres años. En ese marco, el regreso de Fernández a Santa Fe no les pareció una buena idea: “Nosotros no queríamos que venga, en ese tiempo nos separamos porque no quería venir”, sostuvo.

La preocupación por Brian se desató el pasado lunes, cuando luego de sus faltazos a los entrenamientos con el club santafesino dirigido por Néstor “Pipo” Gorosito, un llamado a la policía alertó sobre la presencia del auto del jugador abandonado y destartalado. Posteriormente, los familiares aclararon que Fernández se quedó sin nafta y no quisieron dale dinero para que mantuviera el vehículo.

El auto de alta gama encontrado en en Doldan y Avenida Peñaloza, en la ciudad de Santa Fe. (Gentileza: El Litoral) Foto: Gentileza: El Litoral

¿Cómo es la situación de brian fernández en su carrera?

Desde su paso por Defensa y Justicia Brian Fernández, ya sumó 10 camisetas diferentes y su desvinculación, en casi todos los casos, fue por motivos similares: su problema con las adicciones.

Su problema con las drogas se hizo público en 2015, cuando, jugando en Racing, dio positivo en un control antidoping. “No hubiésemos contratado a Brian si sabíamos que tenía esa adicción porque no tenemos ganas de perder el capital. Lo mejor que le puede pasar es internarse y hacer una rehabilitación”, había dicho el presidente de Racing, Víctor Blanco.

Brian Fernández cuando jugaba en Racing

El deportista volvió a Colón este año, tras un breve paso en 2019 y 2020. Sin embargo, su regreso a la ciudad que lo vio nacer no fue bueno para su recuperación y, a pesar de sus promesas y expectativas, la semana pasada faltó a dos prácticas sin avisar y Néstor Gorosito no dudó en marginarlo del plantel profesional. “Yo no soy psicólogo, le debo dar prioridad al grupo”, apuntó el entrenador sabalero.

“Cuando está bien es una persona increíble que da todo por mí, mi hijo y mis papás. Cuando está mal siempre tiende a escaparse e irse con personas que no son cercanas a nosotros, todo es desesperante. Es una lucha diaria, se sufre mucho”, lamentó su pareja.