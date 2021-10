En el marco del análisis sobre los posibles efectos del congelamiento de precios en el país, en el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe creen que el desabastecimiento “está muy lejos”, como un posible desenlace. En esa línea recordaron este lunes que eso tampoco ocurrió durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus.

La directora de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, consideró que la provincia es “productora y productiva”, por lo que no hay riesgo de faltantes en las góndolas de los supermercados. Además ponderó el trabajo de los inspectores de la Secretaría de Comercio Interior para prevenir ese tipo de problemas.

“Hacía muchos años que no se hacían controles fuertes”, aseguró la funcionaria sobre la fiscalización en los negocios santafesinos. Luego señaló que ese tipo de trabajo implica “promover derechos e ir fomentando algunas actitudes que, al nunca haberse indicado o controlado, muchos no estaban acostumbrados”.

Albrecht consideró el desabastecimiento no es posible en la provincia “porque no ocurrió en el momento de mayores inconvenientes, que fue la pandemia”. En diálogo con Radio Uno, planteó que “la mejor herramienta es el derecho de elección que tiene cada consumidor, la libertad de elección y de elegir ir a comprar a otro lugar cuando ve que no se respetan las condiciones, y manifestarlo y denunciarlo”.

En último término, la funcionaria consideró que “promover la lealtad comercial” redunda en beneficio no sólo para los clientes, sino para los propios negocios.