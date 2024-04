Fue a terapia por un ex tóxico, pero su psicóloga le sumó otro trauma: una historia tragicómica

En la vida cotidiana, las personas recurren a terapia para contar sus problemas y lo que los hace sentir incómodos. En este aspecto, durante 2022 hubo un aumento de mujeres que iban a terapia de hasta un 68%. Por tanto, es un elemento crucial en el día a día.

Argentina es el país con más psicólogos en el mundo. Foto: Hospital Santa M

Ahora bien, existen diferentes motivos por el cual una persona iría a terapia. Problemas academicos, ataques de ansiedad, depresión y rupturas amorosas son algunos de los problemas que los psicólogos brindan herramientas de solución.

Sin embargo, ¿Qué pasaría si el psicólogo fuera el problema? Este fue el caso de una usuario, quien reveló como su psicóloga le provocó más años de terapia por un terrible suceso.

Cómo comenzó esta tragicomedia

De acuerdo con la joven, ella estuvo unos meses hablando con su psicóloga sobre su exnovio. Sin embargo, la profesional le dijo de improvisto que no debían verse más.

“Pasaron unos meses y ella un día en la sesión me dice cómo: no te puedo ver más. No me dio explicaciones, no me derivó, solo me dijo no te puedo ver más”, explicó la chica.

Pasado un mes de su última consulta con su psicóloga, no tuvo mas noticias de ellas y se quedó con lo que tuvo en sus terapias. Ante este panorama, la joven decidió ir a bailar para despejarse.

“Pasó un mes y yo no tenía noticias, no había buscado otra psicóloga. Estaba como bueno, me quedo con lo que hice hasta acá. (...) Salgo una noche y me voy a una fiesta”, siguió explicando la joven.

No obstante, pese a ser una noche de fiesta divertida, pasaría a convertirse en una pesadilla. En un punto de la fiesta logra conseguir a la psicóloga que la había desechado.

“En un momento de la noche de lo más bien, estaba como pum pum. Miro para atrás y la veo a ella. Digo hey, mi psicóloga”, exclamó con calma.

La joven explicó cómo su psicóloga estuvo con su ex que hablaba en terapia. Foto: @porqueTTarg

Luego de ver a su exprofesional, sigue disfrutando de la fiesta. Sin embargo, tras voltear a verla, la encuentra besándose con un hombre. Pero no cualquier persona: se trataba de su ex novio, la persona de la que habló en sus terapias.

“Me doy vuelta y la veo chapando con un pibe que estaba de espaldas. En un momento hago pum pum y cuando veo...era él. Era mi ex, estaba chapando con mi ex, el mismo pibe por el que fui a terapia seis meses y le conté que estaba enfermo de la cabeza”, expuso la joven con incredulidad.

Finalmente, la joven intentó huir del lugar y tuvo que se trasladada por una ambulancia dado que le dio un ataque de asma. Asimismo, comenzó a ir a terapia por ese suceso.