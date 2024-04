Se la jugó: se enamoró del conductor de Uber y su insólita declaración de amor se hizo viral.

En una aplicación de citas, es probable que te sientas atraído por alguna persona especial, pero esta vez, el sentimiento ocurrió en un lugar muy particular. Una joven, mediante un posteo en X (ex Twitter) explicó que se subió al auto de un conductor de Uber y que, en instantes, se enamoró por completo. Así fue como, para atraer su atención, realizó una insólita decisión que sorprendió a todos sus seguidores, la cual no tardó en hacerse viral.

Esto fue lo que hizo la chica enamorada del conductor de Uber

“Cuando bajé del Uber, puse en la app que había perdido algo en el auto para que le avisen al conductor (mi nuevo novio) y tenga mi número. En la vida hay que ser un poco cara rota”, explicó la usuaria @luccirio en la red social.

Los mensajes que tuvieron la joven y el conductor mediante WhatsApp. Foto: X (ex Twitter)

Así, la romántica subió la captura de pantalla de la conversación que tuvo con el hombre mediante WhatsApp. Muy preocupado, el conductor le escribió: “Hola Lu. Soy Matías el Uber. Me dice soporte que perdiste algo en el auto. ¿Puede ser?”. Ante este mensaje, a la joven no le tembló el pulso y le respondió: “Sii. El corazón”.

Cabe resaltar que el posteo obtuvo cuatro millones de visualizaciones y varios comentarios negativos, donde muchos criticaron y expusieron a la enamorada como “acosadora”.

En efecto, Lucía se defendió y le indicó a sus seguidores lo siguiente: “No es acoso. Charlamos y hubo muy buena onda en el viaje. Yo no conseguí su número de teléfono y le hablé. ÉL ME HABLA. Podría haberme llamado con el número privado. Tampoco le dije nada relacionado a su físico o fuera de lugar”.