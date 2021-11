A menos de tres días de que se realicen las elecciones, el procurador de la Corte Suprema de Justicia sugirió que no se le permita participar de los comicios al Juan Carlos Caudana, presidente comunal de Santa Clara de Buena Vista que pedía fotos de los votos a cambio de dinero.

“Hemos aconsejado que se aparte del proceso a Caudana porque en nuestra modesta opinión no es un candidato idóneo”, detalló Jorge Barraguirre, en diálogo con Radio2. Este domingo Caudana va por su reelección como presidente comunal de la localidad santafesina.

Esta “recomendación” por parte del ente de Justicia se hizo el día jueves, y ahora está en manos del Tribunal Electoral si toma o no esta sugerencia por lo que hay que esperar a ver que se define. Al mismo tiempo detalló que “lo ideal sería una resolución con anterioridad al propio proceso electoral, pero existe jurisprudencia, precedentes, en donde en un caso parecido primero se litigó en primera instancia, después las elecciones y luego intervino la Cámara nacional”.

Vale recordar que en el audio Caudana pedía que le manden foto del voto para confirmar que se lo dieron a él para darle $10.000. “Hacé fuerza para que ganemos y toda esa ayuda la vas a cobrar”, también se lo escucha decir al funcionario.

El presidente comunal de Santa Clara dE Buena Vista, Juan Manuel Caudana, rechazó denuncia de clientelismo.

Al viralizarse el audio, Caudana negó haber hecho clientelismo y que el destinatario del audio vendió la grabación por 50 mil pesos para perjudicarlo. Vale recordar que lleva 13 períodos consecutivos al frente de la Comuna.

“Reconozco que me equivoqué. No estaba en un buen momento”, comentó el funcionario del departamento Las Colonias sobre sus problemas de salud. Luego recordó: “Este personaje me volvía loco a cualquier hora de la noche. Hasta intenté denunciarlo”.