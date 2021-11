“Sacame foto del voto porque si perdemos, no te vas a poder llevar los 10.000 pesos”, afirmó Juan Manuel Caudana en un mensaje de audio que se viralizó a menos de dos semanas de las elecciones en Santa Fe. El presidente comunal ligado al Frente de Todos rechazó la denuncia de clientelismo y dijo que es víctima de una “guerra sucia” en el marco de la campaña.

El dirigente justicialista de Santa Clara de Buena Vista explicó que le hablaba al integrante de una lista opositora. Por esa vía manifestó: “Hacé fuerza para que ganemos y toda esa ayuda la vas a cobrar”. Ante la repercusión que tuvo la grabación, dijo que su “único error fue atender a una mala persona”.

“Reconozco que me equivoqué. No estaba en un buen momento”, comentó el funcionario del departamento Las Colonias sobre sus problemas de salud. Luego recordó: “Este personaje me volvía loco a cualquier hora de la noche. Hasta intenté denunciarlo”.

En el audio que se replicó en redes sociales en los últimos días, Caudana le advirtió a su interlocutor: “No voy a poner un mango más de mis recursos para ayuda social y política”. El mensaje en la localidad ubicada a 70 kilómetros al oeste de Santa Fe se multiplicó y el protagonista aclaró el último viernes: “Si no somos gobierno, lógico que esto se termina”.

“Nosotros no hacemos departamentos, casas ostentosas ni nos adueñamos de terrenos; lo damos entre los que más necesitan. Todos me conocen. Quien necesitó de mí, siempre estuve”, remarcó el dirigente del Frente de Todos. Finalmente les dijo a los vecinos de su pueblo: “Sepan disculpar un mal día de este presidente que no para de gestionar”.