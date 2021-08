El domingo 12 de septiembre se realizarán las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a nivel nacional y Santa Fe también elegirá provincialmente los representantes para las Elecciones Generales del 14 de noviembre. La pandemia modificó la vida de todos y el desarrollo de la votación no es ajeno a esto: chequeá el padrón para saber donde votás.

¿Dónde voto en las PASO 2021 de Rosario?

El padrón definitivo para las elecciones legislativas ya está disponible para verificar a dónde te toca votar el próximo domingo 12 de septiembre. Solo se necesita colocar DNI, género y distrito en el siguiente formulario:

Cuáles son las medidas sanitarias por coronavirus en las Elecciones 2021

La pandemia hizo que se tengan que tomar recaudos adicionales por lo que el lugar en el que votaste años anteriores puede variar ya que el número de votantes por mesa se vio reducido. Las medidas que se destacan son:

Solo podrá haber ocho mesas de votación por establecimiento.

Habrá horarios especiales para los votantes que pretensen a grupos de riesgo: de 10.30 a 12.30 horas.

Habrá un “facilitador sanitario”: será quien controle que se respeten las medidas sanitarias y protocolos.

¿Cómo justificar la no emisión del voto en las elecciones municipales y comunales en Santa Fe?

Quienes por alguna razón justificada no puedan emitir su voto en la votación de Santa Fe podrán justificar su ausencia de manera virtual para las elecciones de carácter municipal o comunal. El trámite se realiza en el sitio del Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe (clic acá):

Se deberá completar el número de DNI, sexo y código de verificación.

Verificar que los datos ingresados sean correctos y acer clic en “Solictar eximición”

Se genera automáticamente un formulario que te exime de las elecciones comunales y municipales, pero NO de las nacionales.

¿Cómo se justifica la no emisión del voto en las elecciones nacionales?

Hay que tener en cuenta que si no se concurre a votar, uno puede ser sancionado, pero también hay algunas razones que justifican la no emisión del voto. La Cámara Nacional Electoral contempla algunas razones para justificar la ausencia y no recibir multas:

Estar a más de 500 kilómetros de distancia del punto donde se debe votar.

Enfermedad u otro motivo de salud.

Razones de fuerza mayor, como inundaciones.

Denuncia de fallecimiento.

Funciones electorales (Acord. 37/13).

Para que esto quede asentado, se debe presentar un documento que acredite alguna de estas razones; se puede presentar pasaje, pasaporte sellado, certificado médico, etc. Este trámite puede realizarse desde el día posterior a las elecciones y hasta 60 días posteriores.

Ingresar el número de DNI de la persona que necesita justificar su no emisión del voto.

Al desplegarse el listado de elecciones, aparecerá una cruz roja, y allí aparecerá la opción para ingresar el motivo de la no emisión del voto y adjuntar el certificado.

Luego solo resta esperar que la Cámara Nacional Electoral procese el trámite y la cruz roja cambie a un tilde azul.

Si el tramite lo realizan de manera presencial, se deberán acercar a la Secretaría Electoral que corresponda a su domicilio. Podés verificar la dirección haciendo clic acá. Y en caso de estar en el exterior se debe recurrir a la Embajada o Consulado argentino más cercano: aquí el listado.