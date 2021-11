De paso por Rosario, el ex presidente Mauricio Macri hizo una broma respecto a las drogas que levantó polémica y se viralizó rápidamente en redes sociales. El ex mandatario se definió como un “tipo raro” al no fumar ni beber alcohol ni café, y remató: “Lo mío es solamente la heroína o el crack”.

//Mirá también: Elecciones 2021: para Mauricio Macri “ya prescribió” cruce con Carolina Losada

Así se expresó Macri que estuvo en la ciudad para apuntalar la candidatura a senadora nacional por Juntos por el Cambio de Carolina Losada, pero la terminó eclipsando con un comentario que si bien generó la risa de los presentes, momentos después fue repudiado en redes sociales.

La titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Gabriela Torres, consideró “de mal gusto” las expresiones del exjefe de Estado porque “estigmatiza y frivoliza la problemática del consumo de sustancias”.

“Parece un comentario frívolo de una persona con responsabilidad pública que nunca ha realizado políticas de cuidado porque, si no, no se trataría un tema así tan livianamente”, cuestionó y agregó: “Es necesario recordar que los consumos problemáticos y las adicciones son problemas que las personas padecen y no son temas graciosos”.

//Mirá también: Facundo Manes acompañó a Carolina Losada y recibió la visita de Gabriel Batistuta

Además, no faltaron comentarios acerca de que estos dichos se produjeron en Rosario, ciudad que desde hace una década vive bajo tiroteos diarios de bandas narcos. Macri tenía previsto visitar ayer las localidades santafesinas de Rufino y Venado Tuerto, pero las actividades se vieron frustradas por el mal tiempo.

Secundado por el diputado nacional santafesino Federico Angelini, Macri dialogó en el bar con vecinos de la zona y se tomó fotografías con sus seguidores. Uno de ellos grabó un video con su teléfono móvil, en el que el líder de JxC se definió como “un tipo raro” porque, dijo, “nunca tomé café en mi vida”.