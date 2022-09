Quien es Abril, la sanrafaelina que triunfa en el mundo de la moda en Mendoza

Lo que comenzó como un hobby en San Rafael terminó convirtiéndose, casi sin querer, en una forma de vida. Abril Suhr (24) se instaló en Mendoza hace tiempo donde estudia Nutrición pero en paralelo trabaja como modelo para distintas marcas.

Las primeras incursiones de Abril dentro de la fotografía y el modelaje fueron con Bruno, un amigo que le sacaba fotos y ella subía a las redes sociales.

Abril Suhr deslumbra con su belleza. Foto: Abril Suhr Instagram

Esa fue la puerta de entrada al mundo de la moda y después de cinco años el horizonte es tan amplio como atractivo.

“Empecé a utilizar mucho Instagram, redes sociales para subir las fotos que me sacaba o me sacaba Bruno y ahí me empezaron a contactarme de distintas marcas de accesorios”, contó Abril Suhr a FM Vos de San Rafael.

Para quien modela Abril

“Estoy trabajando mucho con una marca de lencería y de trajes de baño, tiene unas cosas re lindas y con ellos estoy desde 2017. También con una tienda que trae muchas marcas de todo el país, además de hacer sesiones con fotógrafos”, continuó el relato.

Además de las sesiones con profesionales, al ser una modelo independiente no está atada a una agencia en particular y eso le permite crear “contenido con mi teléfono y vamos haciendo videos, fotos y demás con distintas marcas”, agregó.

Mientras sigue adelante con sus intenciones de convertirse en nutricionista, Abril tomó al modelaje como un trabajo estable pero al mismo tiempo lo lleva adelante más como hobby.

“Me gusta mucho la moda, siempre me gustó todo este tema pero nunca me había visto como modelo ni trabajando en eso. Se fue dando y estuvo buenísimo, me re divierte hacerlo, la paso muy bien y es más que nada como un hobby”, dijo a la radio sanrafaelina.

