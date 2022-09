El cantante de Ciro y los Persas se operó de la vista y le escribió un poema a un destacado doctor mendocino

Andrés Ciro Martínez hizo pública su experiencia luego de la operación que se hizo en la reconocida clínica de ojos mendocina. El trabajo le sorprendió tanto que escribió un poema en agradecimiento a su “magia”.

El cantante de la icónica banda Ciro y los Persas iba a hacerse unos nuevos lentes en la clínica Zaldivar. Al llegar a la consulta se enteró que lo que iba a ser una receta terminó en una operación ocular que le devolvió la vista de lejos al 100%.

Andrés Ciro Martínez grabando con la Orquesta local de Mendoza.

Con un posteo en redes sociales el artista conto que llegó a los médicos mendocinos por recomendación de uno amigos hace 3 meses. Ciro no lo conocía, pero accedió por el renombre y la sugerencia que tenía.

Al llegar al instituto fue atendido por Roger, hijo de Roberto Zaldivar. “Me dijo en 15 días te opero, yo solo iba a buscar una receta. A los veinte días estaba viendo quizá como nunca vi”, explica en el posteo.

Roberto y Roger Zaldivar, reconocidos doctores mendocinos. Foto: Instagram Instituto Zaldivar

El cantautor relata que la operación duró dos días, primero operaron un ojo y luego el otro. En total cada intervención fue de 8 minutos, lo que sorprendió a Martínez.

“El segundo día, antes de la intervención, me mostró cómo se veía desde afuera. ¿Vieron “La naranja mecánica”? Algo así. Pero no duele. Con la impresión fresca me surgió un poema. Y en agradecimiento a su “magia” es que lo comparto con ustedes”, finaliza.

El poema de Ciro Martínez para los Zaldivar

“A Zaldívar, padre e hijo.

Allí, donde el alma más se expresa,

Hunden su sabiduría padre e hijo,

Hojas húmedas, azul claro la mesa,

Son escribas en ritual calmo y prolijo.

Su trabajo es ciegamente vigilado,

Mientras trazan un futuro cristalino”, dictan los primeros versos.

El posteo junto al poema que dedicó a los doctores. Foto: Instagram Ciro y los Persas

Haciendo una referencia al Quijote, el líder de Ciro y los Persas, habla de que queda en el destino después de la operación ver molinos o gigantes.

También hace referencia al vino y al poder ver el brillo de las uvas. El poema cierra con la frase “El Arte de las manos de Zaldivar”, lo que significó para Ciro Martínez volver a recuperar su vista.