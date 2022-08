Chubut: tiene 9 años, es fanático de “Ciro y los Persas” y sus papás le hicieron un regalo que jamás olvidará

Un regalo muy especial llegó a manos de Laureano este domingo, fecha que se celebró el Día de la Niñez. El pequeño de Comodoro Rivadavia tiene 9 años, y es fanático de “Ciro y los Persas”, es por eso que su mamá aprovechó que la banda tenía previsto un show para ese domingo, y decidió regalarle la entrada. Su reacción se volvió viral a tal punto que Ciro Martínez lo vio e hicieron un pedido.

El momento de la entrega del regalo fue registrado por su mamá, que luego lo compartió en Instagram: la sorpresa y emoción de Laureano no se pueden ocultar. Sin poder creer, se levantó, abrazó a su mamá y no pudo contener las lágrimas. Ciro Martínez, junto a su equipo, vieron el video y pidieron conocerlo.

Según pudo saber ADNSUR, fue el manager de Ciro quien se contactó con la mamá de Laureano y le contó que los músicos estaban viendo el video. Luego la llamaron y le dijeron que los esperaban cuando finalice el show para conocerlo.

El momento en el que Laureano conoció a los integrantes de “Ciro y los persas”

Su mamá contó que “de la emoción que tenía no podía ni hablar, tenía dolor de panza, no lo puede creer todavía”. El pequeño fan no solo abrazó a sus ídolos, sino que se llevó una foto con cada uno y la firma de todos.

“Lo vi entrar a camarines … Que emocionado que estaba…”, comentó Hugo Ruiz, cocinero de la ciudad que estuvo junto a la banda para intentar dimensionar lo importante que fue ese momento para el niño. En el video se ve a Laureano en una sala privada junto a los músicos, que le regalan sonrisas y comparten charlas que seguramente el pequeño de Comodoro Rivadavia jamás olvidará.