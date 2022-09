Juana Sosa, la influencer mendocina que la rompe en Tik Tok con el “Lenguaje Iconic”

“Hoy fue el peor día de mi vida” relata la joven mendocina conocida como juanaxsosa en sus videos de Tik Tok. Se define a ella misma como una influencer, modelo y socialite de Mendoza “Tragic”. La usuaria comparte momentos de su día a día con un particular estilo y leguaje del que dice ser su creadora “Iconic”.

Juana Sosa, es una mendocina de 24 años que se ha vuelto viral en TikTok por su particular modo de relatar las cosas y es que la influencer, modelo y socialite le gusta poner su sello único a todo lo que ve “obvi”.

Juana Sosa, la influencer Iconic. Foto: Juana Sosa

Aunque la joven vive en el estado de Baviera en Alemania está de visita en la Argentina luego de 2 años y sus videos recorriendo Mendoza están causando furor.

“Mi personaje en las redes surgió durante la pandemia, alrededor de 2 años atrás, cuando me mude con mi novio a un pueblo de 2700 personas al sur de Alemania. Al estar en un nuevo país, en un pueblo el medio de la nada y durante un frio invierno, no tenía nada para hacer y distraerme. En ese entonces fue cuando TikTok comenzó a tomar mucha popularidad y ser usado por muchos, así que yo me uní y comencé a hacer videos”, relata la joven acerca de sus inicios.

Poco a poco los videos comenzaron a hacerse virales y su presencia fue aumentando en la plataforma traspasando todas las fronteras. “Me describo como una persona ICONIC, la cual tiene una vida TRAGIC, pero nunca caigo en lo BASIC”, la frase icónica que describe a Juana Sosa.

Hay un aspecto que llama mucho la atención y es su particular “Lenguaje Iconic”. “El Lenguaje Iconic es el lenguaje del amor, paz y unión, tiene la misma finalidad que el Lenguaje Inclusivo, la cual es un modo de comunicación verbal y escrita que no genere discriminación por género o identidad de género”, propone la influencer para que se comience a utilizar.

“Pero en mis oídos y en los oídos de muchos, el lenguaje inclusivo suena feo ya que las palabras terminan en “e”. Por lo que el Lenguaje Iconic es la versión linda y remplaza la letra al final de las palabras con una “i”. Por ejemplo, en vez de decir “amigo”, “amiga” o “amige”, se dice “amigui”, enfatiza.

Juana no nos dejó atrás y nos enseñó a hablarlo: “Así es una oración usando el Lenguaje Iconic: “Holi amigui, ¿cómo estás? Hoy te ves muy lindi usando ese vestidi, te hace lucir hermosi”. Sus videos virales ya cosechan más de un millón de vistas y miles de compartidos

Cómo se esta volviendo furor muchas personas utilizan el Iconic en sus vidas así que le pedimos 5 tips para ser iconic y no basic: “Lamentablemente una persona no se puede convertir en ICONIC, una persona nace siendo ICONIC, pero sí puedo decir 5 cosas que te van a indicar que lo sos”:

Una persona ICONIC es confiada de si misma .

Se viste de una manera aesthetic.

No escucha o difunde negatividad.

Ama a los animales.

Se mantiene hidratada durante el día.

A pesar de tener todo este éxito en sus redes sociales, Juana no se quiere quedar atrás o como ella diría no quisiera que un programa como Gran Hermano perdiera la oportunidad de tener a alguien como ella.

“Me postule para entrar a la casa más famosa del país, pero eso no quiere decir que no sea basic, por lo que quise hacer un acto de bondad y bendecirlos con mi presencia ICONIC. También creo que mi participación en el programa les daría una buena razón a todos los argentinis para ver el reality”.