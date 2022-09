Agustina Gandolfo, entre los rumores de separación ¿está embarazada?

De visita en su provincia natal, la influencer Agustina Gandolfo no deja de dar que hablar. Con una historie en Instagram desató un mar de incertidumbre del anuncio de un nuevo integrante al clan Martínez.

Pese a los rumores de separación, la pareja está bastante unida o por lo menos eso muestran en redes sociales. Lautaro está en Estados Unidos con la Selección Argentina y la emprendedora aprovechó eso para estar en Mendoza.

Anteriormente la habían vinculado con el amigo y jugador de fútbol Tucu Correa, la mendocina no afirmó ni declaró nada contra los agravios que recibió en sus redes luego del cierre de la cuenta de Instagram de Lautaro.

La imagen polémica que podría ser embarazo

Este miércoles Agustina se juntó con una amiga a tomar la media tarde, ambas son mamás de dos niñas y las llevaron para que hicieran amistad.

La polémica surgió cuando en una de sus historias de Instagram subió una foto tocándose la panza y dos emojis, uno de patito y otro cómo guardando un secreto.

Un nuevo integrante en la familia. Foto: Instagram Agustina Gandolfo

Rápidamente sus seguidores comenzaron a hacer conjeturas de la llegada de un bebé a la familia Martínez - Gandolfo. El debate no duró mucho pues la mendocina salió a hablar en sus redes sobre lo que todos querían saber.

Mientras manejaba la fitness grabó una historia y dijo: “Chicos, en serio que amo el poder de imaginación que manejan. Me embarazaron, en un segundo!”.

La justificación de la foto fue que la mano la puso sin querer sobre su abdomen y que el pollito era solo por el color amarillo del body que usaba para la salida por Mendoza.

“Son increíbles”, finaliza Agustina Gandolfo mientras fija la vista en la conducción del auto. Si bien no dijo rotundamente un no, se dio a entender que solo eran fabulaciones de los seguidores y non habría próximo baby.

La menor de la familia Foto: Instagram Agustina Gandolfo

La hasta ahora única hija del jugador de fútbol y la empresaria es Nina Martínez, que tiene más de un año y medio. El anuncio de este embarazo fue hecho por redes sociales y fue una sorpresa para la joven pareja.