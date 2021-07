Lorena Also (32) es oriunda de San Rafael y fue en busca de sus sueños a La Voz Argentina. La mendocina hizo su propia versión del tema “Nunca me faltes” de Antonio Ríos y, si bien no ingresó al programa, hizo bailar a Lali Espósito y a Soledad Pastorutti con su tema de cumbia.

La sanrafaelina no logró convencer a los jurados con su interpretación, pero se llevó los consejos de algunos cantantes. El primero en tomar la palabra fue Mau Montaner: “Me fascina tu energía. Me encanta como hiciste que todo el mundo bailara y la pasara espectacular. Eso es algo fundamental, especialmente en el género que interpretaste”.

Lorena Also, la sanrafaelina que cantó un tema de Antonio Ríos. Captura del vivo.

Y luego le explicó por qué ni él ni sus compañeros dieron vuelta sus sillas para elegirla. “Me pasó algo y es que a veces hay que tener cuidado porque a veces esa energía puede llegar a distraer y a robarle a uno la atención de ciertas cosas que también son importantes como la afinación, el tiempo y el control”, dijo.

“En este caso faltó un poquito de eso. Pero ojo, no quiere decir que en otro momento no lo hagas perfecto. Es que aquí todo el mundo se emocionó y a veces la adrenalina puede llegar a jugar una mala pasada”, resaltó el hijo de Ricardo Montaner.

“Durante este minuto y medio la verdad que los problemas de afinación fueron un poco graves. Pero que eso no te desanime”, sumó Ricky Montaner a las palabras de su hermano. Por su parte, La Sole acotó: “Tenés energía para seguir adelante y eso está bueno”.