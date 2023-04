Un villamercedino fue engañado por las redes con una venta y le robaron todo

Una vez más las supuestas ventas por las redes sociales se tomaron a una nueva victima. Un villamercedino fue engañado con la venta de un artefacto tecnológico y al llegar al lugar donde haría la transacción, el falso vendedor le robó todo. La policía no pudo atrapar al ladrón.

Un villamercedino fue engañado por las redes con una supuesta venta y le robaron todo (imagen ilustrativa) Foto: redes sociales

Guillermo se contactó por las redes con un supuesto vendedor a quien le iba a comprar una consola. Según lo acordado, el joven villamercedino le iba a dar a cambio un celular y la suma de $15.000, pero fue engañado y el sujeto le robó todo lo que llevaba.

Cómo fue engañado el villamercedino al que le robaron todo

El hecho ocurrió en la noche del miércoles 19 de abril, en las calles Chacabuco y Las Heras, en el Barrio La Rioja de Villa Mercedes. Allí habían acordado encontrarse para realizar la transacción, luego de hablar por wathsapp.

Al llegar al sitio acordado, el ladrón tomó del cuello a Guillermo y lo apuntó con un revolver. El sujeto le sustrajo el dinero que llevaba para la supuesta compra de una consola, y un celular.

Tras el robo la Policía de Villa Mercedes llegó al lugar (imagen ilustrativa) Foto: redes sociales

“Me pidió que le diera todo, y no me resistí, se llevó el teléfono y la plata. Escapó por Las Heras en contramano. En ese momento no había nadie en ese lugar, así que no hay testigos”, contó el joven villamercedino en diálogo con La Mañana de Mercedes.

Tras el engaño, Guillermo llamó al 911 para denunciar el robo de sus pertenencias. Minutos más tarde los efectivos policiales llegaron al lugar de los hechos pero no pudieron capturar al ladrón, según informa El Chorrillero.