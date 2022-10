Estafa de WhatsApp: el engaño que ya se cobró varias víctimas en San Luis

Las estafas virtuales son cada vez más frecuentes y una reiterada modalidad ya se ha cobrado varias víctimas en San Luis. Hace un tiempo ya, delincuentes utilizan un modus operandi que inicia con una falsa llamada del Ministerio de Salud y se basa en el hackeo de WhatsApp.

Pablo Bandera, “profe” de Educación Física de San Luis, contó a Vía cómo fue que lo hicieron caer en un relato perfectamente entramado entre varias personas.

¿Cómo fue la estafa de WhatsApp le realizaron a Pablo?

Un llamado llegó al teléfono del “profe” por parte de un número desconocido. Cuando atendió, la persona del otro lado del celular se hizo pasar por un empleado del Ministerio de Salud y comenzó a pedir datos para el supuesto retiro de un “pase sanitario”.

Estafa de WhatsApp. Foto: Gentileza

“Como estaba medio desinformado y algo había escuchado de un pase sanitario me puse a responder algunas preguntas sobre si yo me había vacunado, si había tenido Covid, los síntomas que había tenido…

Lo que me resultaba extraño era que cuando yo respondía ‘sí’, se escuchaba que el tipo tecleaba un montón, parecía que estaba escribiendo la Constitución. No me cerraba del todo”, comenzó relatando Bandera.

Estafas. Imagen ilustrativa

Tras una larga charla y una extensa recolección de datos, Pablo contó que le pidieron un número que le iba a llegar a su teléfono. Con este número, el profesor, supuestamente, iba a poder acceder a su número de trámite para obtener este “pase sanitario”.

Sin embargo, este número era el código de acceso a “WhatsApp Web” con el que el estafador accedió a su WhatsApp y comenzó a pedir dinero a muchos de sus contactos.

El “entretenimiento” en medio de la estafa

El “profe” relató que, luego de pasar este código, comenzaron a llegar muchas llamadas de sus contactos. Mientras tanto, este presunto empleado de Salud lo mantenía al teléfono.

“En un momento, miro el teléfono y me aparece una llamada de mi hermano, otra llamada de no sé quién. ‘Qué raro’, pensé… Hasta que en un momento aparece una compañera de trabajo y me pregunta si yo le estaba pidiendo plata a Diego. Ahí corté, algo había pasado”, relató Bandera.

Se trata de otro caso de phishing

El botín que se llevaron los “estafadores de WhatsApp”

Mientras seguían llegándole llamadas de números privados para mantenerlo ocupado sobre diversos temas, y de parte de diferentes personas, dos compañeras de trabajo ya habían depositado 50 mil pesos a la cuenta bancaria de los estafadores, pensando que realmente era Pablo.

Una de las dos mujeres había transferido el dinero por Mercado Pago y pudo anular la operación. La otra, mejor amiga del profesor, perdió todo el dinero por haberlo transferido a la cuenta bancaria.

¿En qué consiste la estafa de WhatsApp?

Esta estafa comienza con un llamado falso del Ministerio de Salud. Allí, con la excusa de una nueva fecha de vacunación Covid-19 o de falta de información personal, comienzan a pedir datos.

En medio del llamado, estas personas piden que se les dicte un número que llegará vía mensaje de texto. Este es, sin más, un código que les permite acceder a tu Whatsapp desde la web.

Si se les brinda este número, los timadores pueden acceder a tu Whatsapp desde “Whatsapp Web” desde cualquier PC. Una vez logrado esto, comienzan a pedir dinero a todos tus contactos, aludiendo problemas personales y pasando datos de una cuenta bancaria para que les transfieran plata.

Además, de Pablo, una abuela de Villa Mercedes se salvó por muy poco de caer en esta misma estafa esta semana.