Esta primera semana de enero, un grupo de puntanos decidió ir a vacacionar a Pinamar. Pero no se esperaban que el viaje fuera una odisea. Un check in de 5 horas, pérdida de dinero y pasajes, entre otros horrores, forman parte de la historia de estos amigos que, da a pensar, fueron estafados.

Alejandro Torres es uno de los chicos que sufrió este viaje infernal y contó con detalle la historia a Vía San Luis. El hecho se hizo famoso, hasta apareció Crónica TV para registrar el fiasco.

Estafaron en la Costa a 4 puntanos. Delegación que viajó a Pinamar Foto: Gentileza

“Nos cambiaron el hotel por contrato 2 veces, bajándonos las estrellas; no nos dieron la cena que nos habían prometido, no nos dieron los boliches, nos hicieron esperar 12 horas para volvernos a Córdoba y nos clavaron 5 horas de check in cuando llegamos…

Encima, con los chicos hemos hablados de la página de la empresa y nos han bardeado, nos bloquearon. Incluso la coordinadora del viaje nuestro renunció, imagínate”, dijo Alejandro en una suerte de resumen de la historia.

El viaje hacia Pinamar

“Con un grupo de amigos contratamos la empresa Break. Cuando nos venden el paquete, venía con 7 noches y 8 días, con alojamiento, pasajes y salidas a boliches incluidos”, comenzó relatando uno de los 4 puntanos estafados.

“Contratamos el paquete porque vimos por Instagram que tenían un montón de seguidores y que todos lo recomendaban”, añadió lamentando esa decisión.

Estafaron en la Costa a 4 puntanos y una delegación entera Foto: Gentileza

“Nosotros salimos el 1 de enero a las 18 en cole y llegamos a Pinamar a las 16 del 2 de enero. Tuvimos 22 horas de un viaje que se hacía entre 16 y 18. Lo alargaron porque querían hacer tiempo para hacer el check in…

Cuando llegamos allá, los coordinadores habían dado mal las piezas. A los grupos de 2 por ahí le había tocado piezas para 3. Entonces, el hotel que tenía lugar para 150 personas dejó gente afuera, por negligencia de ellos”, relató.

El viaje de ida y las primeras demoras

“La cuestión es que llegamos a las 16. Ya nos habían cambiado el hotel por esta cuestión. Pero nos tuvieron esperando hasta las 21 con todas las valijas ahí afuera. Perdimos el día…

Nos cambiaron al hotel de enfrente, que era una estrella menos. Hasta ahí todo bien, más allá de que perdimos el día porque nos tuvimos que quedar a cuidar las valijas”, expresó Alejandro.

Estafaron en la Costa a 4 puntanos Foto: Crónica TV

Tampoco les cumplieron con los boliches

Con respecto a la noche, “todos los boliches que entraban en el paquete, eran lugares a los que iba gente de 16 a 18 años. Nosotros que tenemos todos 21 ya, nos queríamos matar…

Inclusive, ni siquiera se cumplió con todas las noches de boliches. Algunos días tuvimos que pagar entrada. Tampoco nos dieron la cena de despedida en Villa Gesell que supuestamente estaba incluida y nos habían prometido”, exclamó.

Lo peor, la partida

“Cuando nos tuvimos que ir, nos dijeron a las 7 de la mañana que teníamos que dejar el hotel porque a las 10 llegaba el colectivo para volver. Nosotros nos levantamos a las 7 y fuimos hasta el lugar donde estaba toda la gente que volvía…

Resulta que hubo un problema entre los padres y los coordinadores de chicos que habían viajado desde Santa Fe. Casi se agarran a las piñas porque los padres los acusaban de estafadores. En el hotel que estuvieron ellos no tuvieron agua durante 8 días, justo en el hotel de enfrente, donde íbamos a ir nosotros…

Estafaron en la Costa a 4 puntanos Foto: Crónica

Básicamente, nos tuvieron de las 8 de la mañana a las 20 esperando el colectivo (12 horas). En su momento vino Crónica (el famoso canal televisivo) y empezó a filmar todo, boludeándonos, diciéndonos que el colectivo iba a llegar a las 14, a las 16, a las 17…

Cuestión que el supuesto encargado nos dice que, por la espera, que nos iba a dar un ‘mimo’. Cuando nos dijo eso, pensamos que nos iba a regalar la cena o algo por estilo. El regalo terminó siendo un café…

Finalmente, contó que, debido a esa inexplicable demora de 12 horas, terminaron perdiendo los pasajes desde Córdoba a San Luis, que ya habían sacado y tuvieron que abonar nuevamente.

Esta estafa o brutal negligencia (queda a criterio del lector), no tuvo como víctima solamente a estos 4 chicos de San Luis. Unas 200 personas de Córdoba y Santa Fe sufrieron este “paquete” que tuvieron la mala fortuna de contratar. De ello se hizo eco el medio Crónica TV, que dedicó algunas de sus curiosas placas a lo sucedido.

Estafaron a 4 puntanos con un viaje a la Costa Foto: Crónica TV