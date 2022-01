Este martes, el clima en San Luis no será del gusto de muchos, ni siquiera de aquellos adoradores del calor. En esta jornada se espera que las máximas en toda la provincia ronden los 42°. Sin embargo, no se trataría de una excepción, ya que, según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (Rem), el calor no va a dar tregua los días venideros.

Si bien un informe especial de la Rem ya había anunciado la ola de calor, lo que no se sabía era que para los próximos 3 días las máximas que se esperan siguen siendo de 42°, como este martes.

Calor en San Luis

Pronóstico para este martes

Continúan las altas temperaturas y en varias localidades de San Luis se esperan máximas por encima de los 40 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado a lo largo de todo el día.

El viento, por su parte, predominará inicialmente del sector norte con intensidad leve a moderada. Pero durante la tarde irá rotando al cuadrante sureste manteniendo su velocidad.

Se viene una semana muy calurosa en San Luis

Pronóstico Extendido

Miércoles 12

Será una jornada muy cálida y ventosa, con un cielo parcialmente nublado. Mínimas de 22° y máximas de 42° se esperan, en promedio, con viento del noreste por la mañana, que luego irá rotando al cuadrante este disminuyendo su intensidad.

Jueves 13

Será otra jornada muy cálida y ventosa con cielo parcialmente nublado. Se esperan mínimas de 23° y máximas de 42°, en promedio, con vientos predominantes del sector noreste luego rotando al sureste con fuertes ráfagas.

Viernes 14

Será otra jornada muy cálida, pero con menos viento y cielo parcialmente nublado. Mínimas de 22° y máximas de 42° se esperan, en promedio.